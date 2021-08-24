Названі способи прискорення інтернету

Товсті бетонні стіни можуть істотно знизити швидкість Wi-Fi-інтернету.





У більшості випадків для прискорення домашнього інтернету не потрібно наявності спеціальних навичок. Про це розповів глава представництва Avast Олексій Федоров . За словами Федорова, швидкість передачі даних виросте, якщо розмістити роутер якомога ближче до комп’ютера. «Відстань сильно впливає на швидкість підключення: чим далі пристрій знаходиться від маршрутизатора, тим повільніше інтернет-з’єднання», – пояснив фахівець.

Однією з причин повільного інтернету і перешкод експерт назвав товсті бетонні стіни, які можуть перешкоджати проникненню сигналу з кімнати в кімнату. «Можливо, варто задуматися про покупку маршрутизатора з більш сильним сигналом або безпосередньо підключити до нього ПК через старий добрий кабель Ethernet», – зауважив Федоров. На швидкість побічно впливає і довжина кабелю: чим вона більше, тим вище ризик появи перегинів на дроті.

Якщо фактична величина значно менша заявленої, то варто звернутися до провайдера. Перевірити швидкість передачі даних можна за допомогою безкоштовних веб-сервісів, таких як speedtes.