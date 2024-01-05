Вийшов чохол для iPhone, який перетворює його на кнопковий телефон

Стартап Clicks спільно з техноблогером Майклом MrMobile Фішером представив унікальний аксесуар для шанувальників BlackBerry, яким не вистачає фізичної клавіатури в сучасних смартфонах.

Чохол із вбудованою клавіатурою випускається у двох версіях: з Lightning для iPhone 14 Pro та USB-C для iPhone 15 Pro. Виробник заявляє, що дизайн корпусу «відчуватиметься як природне продовження» iPhone, а клавіші були розроблені з ідеальною точністю для комфортного та швидкого набору тексту.

На QWERTY-клавіатурі також знайшлося місце для активації диктування, доступу до смайликів і швидких команд. Крім того, виробник передбачив вбудоване підсвічування та сумісність з MagSafe-аксесуарами.

Клавіатура Clicks Creator доступна в жовтому “BumbleBee” і сірому “London Sky” кольорі за ціною $139 для iPhone 14 Pro/iPhone 15 Pro, а версія для iPhone 15 Pro Max обійдеться в $159. Чохли надійдуть у продаж навесні.