У ЄС вартість відеокарт впала нижче за рекомендовану виробником

Експерти 3DCenter проаналізували ринок відеокарт у Німеччині та Австрії. Висновок – графічні адаптери дешевшають.





Наприклад, середня знижка на 3D-прискорювачі покоління GeForce RTX 3000 станом на кінець липня становила 9%. А на Radeon RX 6000 – на 14%.

Ціни на відеокарти GeForce RTX 3000:

GeForce RTX 3090 Ti – від 1398 до 1800 євро (РРЦ – $1999).

GeForce RTX 3090 – від 1299 до 1400 євро (РРЦ – $1499).

GeForce RTX 3080 Ti – від 1049 до 1200 євро (РРЦ – $1199).

GeForce RTX 3080 12 ГБ – від 849 до 1000 євро (РРЦ – $849).

GeForce RTX 3080 10 ГБ – від 829 до 950 євро (РРЦ – $699).

GeForce RTX 3070 Ti – від 679 до 800 євро (РРЦ – $599).

GeForce RTX 3070 – від 589 до 670 євро (РРЦ – $499).

GeForce RTX 3060 Ti – від 489 до 580 євро (РРЦ – $399).

GeForce RTX 3060 – від 395 до 480 євро (РРЦ – $329).

GeForce RTX 3050 – від 319 до 380 євро (РРЦ – $249).

Ціни на відеокарти Radeon RX 6000:

Radeon RX 6950 XT – від 1143 до 1300 євро (РРЦ – $1099).

Radeon RX 6900 XT – від 885 до 1100 євро (РРЦ – $999).

Radeon RX 6800 XT – від 749 до 900 євро (РРЦ – $649).

Radeon RX 6800 – від 659 до 900 євро (РРЦ – $579).

Radeon RX 6750 XT – від 559 до 700 євро (РРЦ – $549).

Radeon RX 6700 XT – від 469 до 550 євро (РРЦ – $479).

Radeon RX 6650 XT – від 399 до 470 євро (РРЦ – $399).

Radeon RX 6600 XT – від 379 до 500 євро (РРЦ – $379).

Radeon RX 6600 – від 289 до 350 євро (РРЦ – $329).

Radeon RX 6500 XT – від 189 до 230 євро (РРЦ – $199).

Radeon RX 6400 XT – від 166 до 200 євро (РРЦ – $159).

Але в Україні ціни, на жаль, суттєво вищі.