Новий бюджетний смартфон Realme скопіює головну особливість iPhone 14 Pro

Компанія Realme готується до анонсу нового смартфона С51, головною особливістю якого стане шторка повідомлень, що нагадує функцію Dynamic Island в iPhone 14 Pro та 14 Pro Max. Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив інсайдер з ніком Paras Guglani.

За даними Guglani, функція Realme С51 отримає назву Mini Capsule. Візуально вона є невеликою областю для повідомлень у верхній частині екрана, яка ділиться навпіл фронтальною камерою, вписаною в U-подібний виріз.

Інсайдер також стверджує, що новий смартфон Realme отримає 8 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої. Місткість акумулятора у пристрої дорівнюватиме 5000 мАг. Заявлено підтримку швидкої зарядки потужністю до 33 Вт.

Разом із інформацією про пристрій Paras Guglani опублікував ще й його зображення. Завдяки ним стає ясно, що окрім Dynamic Island смартфон Realme скопіює у iPhone ще й незвичайне розташування задніх камер.

Коли новинка з’явиться у продажу та скільки вона коштуватиме, не повідомляється. Зазвичай смартфони Realme у серії С відносяться до бюджетних пристроїв.