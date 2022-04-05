Смартфони Samsung подешевшали через скандал із уповільненням

Південнокорейські оператори підвищили розмір субсидій на нові смартфони Samsung через скандал із уповільненням девайсів. Про це повідомляє видання The Korea Times.





Як стало відомо журналістам, оператори-партнери Samsung у Південній Кореї підвищили розмір субсидій для клієнтів на купівлю флагманських смартфонів. За рахунок цього люди можуть купувати девайси бренду зі знижкою. Співрозмовники медіа вважають, що таким чином компанія Samsung відреагувала на скандал зі зниженням продуктивності смартфонів бренду, щоб привернути увагу та підняти продаж телефонів.

У квітні KT і LG Uplus стали пропонувати найпопулярніші пристрої Samsung дешевше. Так, Galaxy S21 став доступний із субсидією 450 тисяч вон, або близько 10 тисяч гривень, Galaxy S22+ і Galaxy S22 Ultra – 500 тисяч вон. Зазначається, що раніше розмір субсидій становив не більше 150 тисяч і рішення зробити смартфони дешевшими було погоджено між операторами зв’язку та Samsung.

“Сума субсидій, які будуть надані, – це те, що наша компанія та оператори мобільного зв’язку вирішили разом після обговорення”, – зазначили представники Samsung. У компанії пояснили, що вирішили підтримати споживачів, оскільки ринок зараз перебуває у складній ситуації.

Анонімний представник одного з операторів мобільного зв’язку заявив, що проблема із уповільненням смартфонів може бути актуальною, проте явного зв’язку між скандалом та зниженням продажів телефонів не спостерігається.

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