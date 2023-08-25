Знайшовся власник гаманця з біткоїнами на $3 млрд

Криптоспівтовариство протягом трьох місяців, починаючи з травня поточного року, обговорювало виявлення криптогаманця з біткоїнами на суму $3 млрд. До останнього не було зрозуміло, кому належить гаманець, але тепер кит — власник став відомим.

Виявилося, що гаманець – власність компанії-трейдера Robinhood Markets Inc. Вперше гаманець був активований 8 травня, коли на ньому з’явилося 0,25 BTC, або близько $6860. Протягом трьох місяців активів на гаманці додалося до 118 300 BTC — $3,13 млрд.

Гаманець Robinhood Markets привернув пильну увагу криптоспільноти насамперед таємничістю, і тому, що посів третє місце у світі після холодних гаманців Binance з 248 597 BTC, або $6 582 934 996, і Bitfinex з 178 010 BTC – $4.

Ймовірно, тепер Robinhood Markets залучить додаткову кількість інвесторів.