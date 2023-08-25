Знайшовся власник гаманця з біткоїнами на $3 млрд

Криптоспівтовариство протягом трьох місяців, починаючи з травня поточного року, обговорювало виявлення криптогаманця з біткоїнами на суму $3 млрд. До останнього не було зрозуміло, кому належить гаманець, але тепер кит — власник став відомим.
Виявилося, що гаманець – власність компанії-трейдера Robinhood Markets Inc. Вперше гаманець був активований 8 травня, коли на ньому з’явилося 0,25 BTC, або близько $6860. Протягом трьох місяців активів на гаманці додалося до 118 300 BTC — $3,13 млрд.
Гаманець Robinhood Markets привернув пильну увагу криптоспільноти насамперед таємничістю, і тому, що посів третє місце у світі після холодних гаманців Binance з 248 597 BTC, або $6 582 934 996, і Bitfinex з 178 010 BTC – $4.
Ймовірно, тепер Robinhood Markets залучить додаткову кількість інвесторів.
➡Вдкриваємо ❗❗Збір коштів на авто для розвідвзводу 92 батальону. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084
Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter