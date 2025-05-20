Nothing Phone (3) виходить влітку: ціна не порадує

Компанія Nothing продовжує підігрівати інтерес громадськості до свого майбутнього смартфона Nothing Phone (3). Цього разу виробник повідомив, коли представить пристрій. Прем’єра запланована на липень. Але точну дату поки не назвали.

Нагадаємо, що кілька днів тому Карл Пей, глава Nothing, повідомив, що вартість смартфона складе 800 фунтів стерлінгів. А це приблизно 1070 доларів. І це значно дорожче, ніж просили за Nothing Phone (2) на старті продажів. Попередник мав рекомендовану роздрібну ціну в 579 фунтів (близько 770 доларів).

Очікується, що Nothing Phone (3) буде повноцінним флагманським смартфоном з топовою начинкою. Раніше пан Пей також пообіцяв використовувати преміальні матеріали, потужне залізо і підняти програмне забезпечення Nothing Phone (3) на новий рівень.