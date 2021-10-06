Українцям став доступний Samsung з великим акумулятором за 6000 гривень

В Україні стартували продажі смартфона Samsung Galaxy M22 з батареєю на 5000 мАг. У світі він дебютував близько місяця тому. Українцям він став доступним за 6000 гривень. Це дешевше, ніж в Нідерландах, де за нього просять більше 7300 грн.





Переплачувати не буде потрібно

Компанія Samsung запустила продажі свого нового середньобюджетного смартфона Galaxy M22. Мобільник знаходиться в одній ціновій категорії з недорогими пристроями Xiaomi – Redmi 10 і Redmi Note 10.

Світова прем’єра Galaxy M22, за даними порталу GizmoChina, відбулася на початку вересня 2021 р. Смартфон існує в єдиній комплектації з 4 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем місткістю 128 ГБ, але при цьому в трьох кольорах пластикового корпусу – синьому, білому і чорному.

В Україні новий Galaxy M22 змінив собою модель M21, що вийшла 15 квітня 2020 р. На старті продажів вона коштувала 6300 грн. Також у Samsung є модель M21 2021 Edition, що вийшла в Індії у липні 2021 року, але новий M22 з нею ніяк не пов’язаний.

Коли щоденна зарядка не потрібна

Samsung Galaxy M22 в плані акумулятора відрізняється від М21 в гіршу сторону. Минулорічний смартфон комплектувався батареєю на 6000 мАг, тоді як нова модель поставляється з 5000 мАг.

Galaxy M21 розрахований на 131 годину відтворення аудіо, 22 години в інтернеті через Wi-Fi і 49 годин розмов в мережах LTE. Нового М22 в тих самих режимах вистачає на 106, 25 і 38 годин відповідно. Іншими словами, він виграє лише за тривалістю роботи в мережі через Wi-Fi.

Повна лінійка відтінків Galaxy M22

Батарея смартфона підтримує швидку зарядку через USB-C, аж до 25 Вт. Однак без додаткових вкладень тут обійтися не вийде, оскільки в комплекті є лише 15-ватний блок живлення.

Дисплей і процесор

На сайті Samsung немає інформації про модель використовуваного в Galaxy M22 процесора. Профільний ресурс SamMobile з’ясував, що це 12-нанометровий MediaTek Helio G80, анонсований в лютому 2020 року.

Процесор містить вісім ядер, два з яких – це Cortex A75 на частоті до 2 ГГц. У другому кластері знаходяться інші шість ядер, і це більш слабкі Cortex A55, частота яких не перевищує 1,8 ГГц.

У бенчмарку AnTuTu 9 Helio G80 вибиває 224,6 тис. балів. GeekBench 5 поставив йому 351 бал (одноядерний режим) і 1323 бали (багатоядерний).

Екран Samsung Galaxy M22 – це панель Super AMOLED з діагоналлю 6,4 дюйма і з вирізом під фронтальну камеру. Дисплей володіє частотою оновлення 90 Гц і роздільною здатністю HD + (1600х720 пікселів).

Фотокамери

В екранному вирізі в М22 ховається 13-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f / 2,2 і записом відео Full HD (1920х1080) на 30 кадрах в секунду. Можливе збільшення частоти кадрів до 120, але роздільна здатність в цьому випадку знизиться до HD (1280х720).

Світлодіодний спалах в модулі камер не вмістився

Набір сенсорів в складі тильної камери стандартний для смартфонів з ціною в межах 6 тис. грн. Базовий сенсор має роздільну здатність 48 Мп і f / 2,0, його доповнює надширококутний на 8 Мп (f / 2,2, кут огляду 123 градусів). Два сенсора – це макро і сенсор глибини з 2 Мп і f / 2,4 кожен.

Що ще вміє смартфон

У розпорядженні Samsung Galaxy M22 є два слота під SIM-карти і окремий слот під карти microSD до 1 ТБ. Телефон підтримує мережі другого, третього і четвертого поколінь, підключається до навігаційних систем GPS, Beidou і Galileo, має модулі зв’язку Wi-Fi 802.11ac (2,4 і 5 ГГц) і Bluetooth 5.0, а також вміє виступати в ролі гаманця завдяки чіпу безконтактної оплати NFC.

Сканер відбитків пальців вбудований в бічну кнопку включення. Смартфон працює на базі Android 11 з прошивкою One UI і важить разом з акумулятором 186 грамів. Його розміри становлять 160х74х8 мм. Для користувачів, які не визнають бездротові навушники, в Galaxy M22 передбачений 3,5-міліметровий мініджек.

