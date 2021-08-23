Огляд навушників Honor Earbuds 2 Lite

Навушники Earbuds 2 Lite — це найновіші бездротові навушники-вкладиші, виробником яких є китайський технологічний бренд Honor. Хоча вони дуже схожі на AirPods від Apple, вони коштують набагато дешевше і мають більш тривалий термін автономної роботи.





Ми перевірили те, наскільки вони комфортні, функціональні і, найголовніше, яка у них якість звуку з використанням ANC. Можливо, це допоможе вам вирішити, чи підходять вам ці навушники.

Зовнішній вигляд і якість збірки

Honor Earbuds 2 Lite постачаються в білому та чорному кольорах. Ми отримали на огляд білі навушники, дуже схожі на AirPods від Apple. Один навушник важить лише 5,5 грам — вони надзвичайно легкі. Оскільки вуха у всіх різні, в комплект входять силіконові амбушюри трьох розмірів, щоб забезпечити ідеальну посадку.

Ми знайшли свій розмір і навушники ідеально сіли у вухо. Кнопок навушники не мають, керування відбувається за допомогою сенсорних панелей. Для керування використовуються різні шаблони дотику: запустити ANC, зупинити, продовжити, чи пропустити трек — всі шаблони керування будуть вам вже знайомими, якщо ви раніше користувались справжніми бездротовими навушниками.

Сенсорне управління дуже чутливе, і іноді це призводить до фантомних натискань. Якщо ви носите довгу зачіску, волосся своїм дотиком може випадково зупиняти чи запускати треки.

На жаль, у цих навушників відсутній стандарт IP, це означає, що (офіційно) вони не захищені від потрапляння води, крапель дощу чи поту всередину. Фактично, невелика кількість вологи їм не зашкодить, але саме відсутність стандарту IP — це одна з причин, чому вони дешевші, ніж деякі конкуренти.

Навушники Honor Earbuds 2 Lite постачаються з матовим кейсом, який відповідає кольору навушників. Кейс заряджає акумулятори навушників і забезпечує безпечне зберігання. Він важить близько 41 г і має розміри 45,5 х 61,2 х 25,35 мм. Розмір кейса дозволяє носити його в кишені.

Заряджання відбувається через роз’єм USB-C, а в комплекті є відповідний кабель. Ні кейс, ні навушники не підтримують бездротову зарядку.

Якість звуку

Навушники оснащені кастомізованими 10 мм драйверами, але якісний кодек aptX при використанні телефону Android не підтримується. Для пристроїв Apple використовується кодек AAC, оскільки його використання не передбачає оплату за ліцензію, а відмова від aptX робить навушники Earbuds 2 Lite дешевшими.

Тим не менш, якість звуку — відмінна. Між високими, середніми і низькими частотами є відмінний баланс, навіть якщо гучність знижена до мінімуму.

Баси тут не такий потужні, як у Sony WF-XB700. Незважаючи на це, прослуховування електронної або рок-музики приносе вам задоволення. Нам сподобалось слухати на них подкасти і легку музику.

Однією з важливих функцій, яка стала сюрпризом, зважаючи на таку низьку ціну, виявилась функція активного шумопоглинання. Цей режим працює досить ефективно. Під час прослуховування музики на шумній вулиці, увімкнення ANC дає відчутну різницю у звучанні. Фоновий шум приглушується, і ви відчуваєте повне занурення у світ звуку. Звичайно, що певну ізоляцію від шуму виконують також силіконові амбушюри.

ANC можна повністю вимкнути. Також навушники мають корисний режим прозорості, який активує мікрофони, щоб ви могли чути звуки зовнішнього оточення, наприклад голоси людей. Таким чином, можна підтримувати розмову, не виймаючи навушники з вух.

Режим дуже корисний, якщо розмова передбачається коротка, наприклад ви замовляєте каву, а тим часом слухаєте подкаст. Однак, якщо ви слухаєте музику, то її гучність повинна бути нижче 50%, щоб ви чули, що говорять люди поруч. Звичайно, найкращим варіантом буде поставити трек на паузу, поки ви розмовляєте і слухаєте співрозмовника.

У інструкції зазначено, що навушники сумісні з додатком Huawei AI Life, але нам не вдалося змусити їх працювати в парі з цим додатком. Це означає, що ви не зможете налаштувати еквалайзер, або змінити інші налаштування. Допродажні зразки навушників теж цим страждали, але після виходу в продаж таких проблем виникати не повинно.

Мікрофони працюють з використанням DNN (глибока нейронна мережа) і подвійною технологією захисту від вітру. Ці механізми оптимізують якість передачі голосу навіть у складних погодних умовах. Ми спробували виконати дзвінок під час дощу і вітру, звук передавався чисто, без шумів і перебоїв.

Технічні характеристики та особливості

Навушники Honor EarBuds 2 Lite підтримують з’єднання Bluetooth 5.2 і кодеки AAC і SBC. Відсутність кодека aptX трохи розчаровує, оскільки він забезпечує на пристроях Android кращу якість звучання.

Кожен навушник має два мікрофони, які використовуються для ANC, голосових дзвінків і режиму прозорості. В кожному навушнику встановлено літієво-іонний акумулятор на 55 мАг. Кейс обладнаний акумулятором на 410 мАг. Компанія Honor стверджує, що навушники Earbuds 2 Lite можуть працювати до 32 годин, за умови, що ви використовуєте кейс в перервах між прослуховуванням і весь цей час не використовуєте режим ANC або прозорості.

Вказана вище тривалість автономної роботи відповідає дійсності. У нас навушники витримували без зарядки цілий день при використанні їх під час роботи для дзвінків, з увімкненою функцією ANC і режимом прозорості. Увечері ми клали їх в кейс, і вранці вони знову були готові для користування. Це, безумовно, найбільш вражаюча особливість цих бюджетних навушників.

Крім того, вони дуже швидко заряджаються. Повна зарядка навушників триває близько години, а кейс заряджається за півтори години. Всього 10 хвилин зарядки забезпечить близько 4х годин прослуховування.

А ще, навушники мають датчик виймання, тому відтворення призупиниться, якщо ви вийняли навушник з вуха. Ця зручна функція часом дуже дратує, особливо, коли вам потрібно часто виймати один навушник з вуха на кілька секунд. Її можна було б вимкнути в додатку Huawei AI Life.

Ціна і наявність в продажу

На даний момент навушники можна купити на Aliexpress за ціною 55 доларів США. Офіційно навушники поступили у продаж на Aliexpress 5 серпня.

Ці навушники — найкраще поєднання ціни і якості від Honor на теперішній момент. Якщо ви шукаєте аналогічні за ціною варіанти, можете звернути увагу на OnePlus Buds Z, які коштують приблизно стільки ж, але мають стандарт IP55, хоча сенсорне управління у них трохи обмежене.

Висновки

Навушники Honor EarBuds 2 Lite — це відмінний вибір, якщо ви не хочете витрачати гроші на ANC. Вони передають якісний звук, їх зручно носити, і, найголовніше, час автономної роботи у них набагато більший, ніж у багатьох флагманів.

Єдиними недоліками у них є відсутність стандарту IP, надчутливе сенсорне керування і відсутність підтримки кодеків aptX або HD. Однак, зважаючи на таку низьку ціну, ці недоліки можна пробачити.