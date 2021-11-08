Огляд HONOR Choice Earbuds X – хороший продукт за невеликі гроші

Кмпанія HONOR представили довгограючі навушники Choice Earbuds X, які мають автономність практично в 6 годин безперервного відтворення музики і коштують лише $30. Про те, якою виявилась ця новинка, читайте в нашому огляді.





Комплектація та характеристики

Навушники поставляються у товстій картонній упаковці з глянсовим покриттям. Лицьова сторона представлена ​​зображенням самих навушників та кейсу, а також назвою моделі. На лівій стороні присутня інформація про основні переваги моделі, виробник називає такі:

до 30-ти годин відтворення музики,

чудове звучання та використання штучного інтелекту для дзвінків, використовуючи кілька мікрофонів з шумозаглушенням.

У комплект входить безпосередньо навушники, бокс, дуже докладна інструкція англійською мовою і кабель USB Type-A – Type-C довжиною 20 см.

Характеристики HONOR Choice Earbuds X:

Тип навушників: TWS;

Тип підключення: Bluetooth 5.2;

Кодеки, що підтримуються: AAC, SBC;

Призначення: Для смартфона та плеєра (з підтримкою Bluetooth);

Випромінювач: Динамічний;

Діапазон частот навушника: 20 – 20 000 Гц;

Наявність мікрофона: Є 2 мікрофони, для шумоподавлення;

Управління: Сенсорна панель;

Захист: IPX4;

Вага навушника: 4.4 г;

Місткість, мАг: 40 (навушника), 500 (чохол);

Час роботи: майже 6 годин при 75% гучності, з кейсом – 30 годин.

Зустрічають по одежині

Кейс виготовлений з білого глянсового пластику, який не збирає відбитки пальців і подряпини, також досить компактний (висота – 46 мм, ширина – 60 мм, глибина – 23 мм). На нижній стороні розташований порт для заряджання Type-C і кнопка для поєднання навушників та пристрою. Заряд навушників відображається на смартфоні коректно, без різких спадів чи підйомів. Кришка має мінімальний люфт та схильність закриватися від найменшого нахилу.

Навушники сидять на своїх місцях міцно, при трусі та перевертанні не випадають (+ кришка схильна закриватися навіть у такому положенні). Зручно також діставати навушники, оскільки вони не втоплені у кейс.

Конструктивно навушники мають відмінний дизайн і що не мало важливо – зручну форму.

Сенсорна панель для керування музикою, розташована зверху, нижче за додатковий мікрофон. Є такі функції:

подвійне натискання на будь-який навушник – play/pause; утримання на 2 секунди правого навушника – перемикання на наступний трек; утримання на 2 секунди лівого навушника – відтворення заново/перемикання на минулий трек; під час подвійного дзвінка швидке натискання на будь-який навушник – відповідь на дзвінок; утримання на 2 секунди будь-якого навушника – відхилення дзвінка; потрійне натискання на будь-який навушник – виклик голосового помічника; утримання на 3 секунди двох навушників одночасно – перехід/вихід із ігрового режиму.



Управління спрацьовує чудово: 9 із 10 точно будуть правильно визначатися.

Зв’язок та мікрофони:

Earbuds X ми тестували в парі з iPhoen 11 Pro при використанні кодека AAC. Навушники без проблем автоматично підключаються до останнього пристрою, з яким були пов’язані раніше. Мікрофони відмінні: співрозмовники відзначили гарне звучання як у приміщенні, на вулиці, так і у галасливих місцях. Шумодав присутній і він виконує відмінно свою роль, а ось з приводу присутності штучного інтелекту є підозри, що згадали його лише для червоного слівця.

Автономність

Навушники показали результат у 5:40-5:50 безперервного відтворення ютуб відео при 75-80% гучності, що є відмінним результатом для TWS навушників загалом. Реальна ємність акумулятора порадувала, так як вона більше заявленої (40 мАч одного навушника і 500 мАч сам кейс), кейс «ввібрав» 615 мАч. Саморозряд під час експлуатації не помітив.

Звук

За що можна похвалити навушники – відмінна деталізація і добре пророблені нижні частоти, що буває вкрай рідко для вкладишів. Високі частоти добре опрацьовані, але їх трохи забагато, середні також на рівні. Загалом звук можна описати як збалансований без упору будь-який частотний діапазон.

Коротко про плюси HONOR Choice Earbuds X:

Чудове звучання;

Робота від одного заряду на рівні 5:30-6:00 годин безперервного відтворення музики;

Саморозряд не було виявлено;

Форм-фактор вкладишів та дизайн аля Apple Airpods;

Складання та матеріали – відмінні;

Мікрофони – відмінні;

Зручність експлуатації – відмінна;

Керування функціями навушників – відмінне (не враховуючи виклик голосового помічника).