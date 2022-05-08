П’ятірка лідерів серед смартфонів на ринку від 10 000 до 15 000 гривень

Смартфон ціною від 10 до 15 тисяч гривень – серйозна покупка, тому до вибору моделі потрібно поставитися ґрунтовно, вивчивши всі особливості та нюанси. Якщо у вас на це немає часу – можете довіритись професіоналам. У цій статті ми зібрали п’ять найкращих телефонів ціною від 10 до 15 тисяч гривень.





№5 – Honor X8

Давно смартфони від Honor не потрапляли до нашого поля зору. Але Honor X8 занадто крутий телефон, щоб пройти повз нього. Пристрій оснащений 6.7-дюймовим екраном із частотою оновлення 90 Гц, а також квадрокамерою 64+5+2+2 МП. Корпус пристрою має трендові плоскі грані, а під його капотом розташовується батарея на 4000 мАг і процесор Snapdragon 680, граючи справляється з будь-якими завданнями.

№4 – Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Збалансований бюджетник від Xiaomi. Він пропонує власнику 6.67-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, який доповнюється стереозвуком. До того ж, Redmi Note 10 Pro робить одні з найкращих фото в сегменті за рахунок квадрокамери на 108+8+5+2 МП.

№3 – Realme GT Master Edition

Фактурний апарат від Realme із солідним залізом. У моделі є 6.43-дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц, продуктивний процесор Snapdragon 778G, потрійна камера на 64+8+2 МП та батарея ємністю 4300 мАч із швидкою зарядкою.

№2 – Xiaomi Poco F3

Солідний гаджет від Xiaomi, що пропонує флагманські характеристики за прийнятною вартістю. 6.67-дюймовий екран має частоту оновлення 120 Гц, а за продуктивність відповідає Snapdragon 870, якого цілком вистачає навіть для сучасних ігор. Також у моделі є потрійна камера на 48+8+5 МП та акумулятор на 4520 мАг із 33-ватною зарядкою.

№1 – Samsung Galaxy A52

Один із найкращих середньобюджетників корейців останніх років. Гаджет ідеально збалансований по всіх напрямках та пропонує солідні специфікації. Судіть самі: 6.5-дюймовий AMOLED-дисплей оновлюється з частотою 90 Гц, під капотом працює процесор Snapdragon 720G, а фото-можливості представлені квадрокамерою на 64+12+5+5 МП. Крім того, це єдиний гаджет за такі гроші із захистом IP67.