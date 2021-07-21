Огляд Haylou RS3: найбільш доступні AMOLED та GPS на ринку

Компанія Haylou представила оновлену версію розумного годинника під назвою Haylou RS3, який суттєво відрізняється від своїх попередників. Оновлене покоління годинника від бренду Haylou тепер доволі важко назвати бюджетним, так як цінник в порівнянні з попередніми версіями став більше ніж в два рази. Давайте ж розберемось, за що виробник просить $79.





З технічних характеристик одразу можна виділити такі особливості, як 1.2 дюймовий AMOLED екран і повноцінний захист від води під стандартом 5 ATM. Крім цього, годинник був анонсований з вбудованим модулем GPS, а також є велика кількість цікавих функцій.

Тому давайте подивимося на нове покоління ближче і з’ясуємо його головні особливості, а також перевіримо, як вони працюють.

Haylou RS3: Характеристики

Haylou RS3 LS04: Характеристики екран: 1,2-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 390 на 390 пікселів датчики: Пульсометр, датчик наближення, акселерометр Захист від води: 5ATM водонепроникний корпус підключення: Bluetooth 5.0 батарея: 230 мАг Час очікування: до 12 днів Розмір: 50,5 х 43,4 х 12,5 мм вага: 46 г Ціна: $ 79

Розпакування і комплектація

Поставляється годинник Haylou RS3 в досить компактній упаковці. Вона виконана в чорному кольорі, і на лицьовій частині ви зможете побачити малюнок годинника з позначенням назви компанії і моделі.

Слід зазначити, що сама упаковка виконана з міцного картонного матеріалу. Тому до нас на огляд пристрій прийшло без будь-яких пошкоджень.

Усередині коробки ми знайшли сам розумний годинник із захисною транспортувальною плівкою на екрані, зарядний кабель з двухпіновим з’єднанням і інструкцію по використанню.

Як ви можете бачити, комплектація нової моделі дуже типова, як і у більшості бюджетних моделей годинників. Тепер слід поговорити про якість збірки і використовуваних матеріалів, щоб зрозуміти, за що виробник просить досить-таки немаленькі гроші.

Дизайн, якість збірки і матеріалів

Корпус розумного годинника Haylou RS3 виконаний з круглим циферблатом. Насправді, дизайн пристрою є дуже мінімалістичним і має більш діловий стиль, ніж спортивний.

Якщо говорити про якість збірки, то під час нашого тестування ми не виявили сильних проблем з виконанням. Всі компоненти були ідеально підігнані і не мали сторонніх скрипів і шумів.

Ще слід сказати, що годинник отримав повністю захищений корпус від води. Стандарт захисту 5 ATM дозволить вам занурюватися на глибину до 50 метрів або бути під тиском 5 атмосфер. Трохи пізніше ми розповімо навіть про різні режими тренувань в басейні.

З матеріалами виготовлення також все досить не погано. Основна частина корпусу годинника виконана зі сплаву алюмінію, але ось тильна сторона являє собою матовий чорний пластик. Фронтальна частина пристрою захищена загартованим склом від подряпин і інших неприємностей.

Що стосується габаритів, то годинник Haylou RS3 отримав наступні розміри – 50.5 x 43.4 x 12.5 мм, а вага пристрою з урахуванням ваги ремінця склала 46 грамів. Насправді це не великий годинник, який досить зручно сидить на зап’ясті руки.

Фронтальна частина годинника виділяється невеликим за розмірами екраном на 1,2 дюйма. Сам екран отримав досить непогане розширення – 390 х 390 пікселів. Тобто, окремих пікселів практично не було видно і це дуже добре для очей.

В цілому якістю екрану ми повністю задоволені, при тому, що виробник встановив на годинник AMOLED матрицю. Тому передача кольору була дуже насичена і мала живі і реалістичні кольори. Також парадували кут огляду, та читабельність на сонці.

На правому торці розташувалися дві кнопки, де верхня відповідає за включення або виключення годинника, а нижня кнопка відкриває швидкий доступ до різних функцій. Спочатку, нижня кнопка відкриває функцію спортивних тренувань. Але в налаштуваннях годинника ви можете змінити доступ на будь-яку іншу особливість.

Тильна частина годинника отримала датчик серцевого ритму і двох-контактне з’єднання для зарядки гаджета. Крім серцевого ритму, пристрій здатний вимірювати показники рівня кисню в крові, якість сну, і багато іншого.

Тепер настав час поговорити про силіконовий ремінець, який отримав ширину в 22 мм. При цьому максимальна довжина обхвату зап’ястя склала 220 мм, а мінімальна довжина – 140 мм. Природно, цей ремінець є знімним і ви без будь-яких проблем можете його поміняти на будь-який інший варіант.

Функції, управління і мобільний додаток

Після першого включення, ми були трохи здивовані, що новий годинник від Haylou поставлялися тільки з одним циферблатом. Це трохи дивно, так як зазвичай інші компанії пропонують відразу близько 5 стилів різних циферблатів. Незважаючи на цей факт, ви легко можете завантажити і встановити додаткові циферблати через мобільний додаток.

Що стосується управління, то воно є типовим, як у більшості подібних гаджетів. Наприклад, при свайпі вниз від головного екрану, ми потрапляємо в меню швидких налаштувань. Тут ви можете спостерігати такі іконки, як знайти смартфон, регулювання рівня яскравості екрану, режим не турбувати і настройки. Також в цьому розділі ви зможете спостерігати за такою інформацією, як рівнем заряду батареї, чи підключений годинник до смартфону чи ні, датою, часом і днем тижня.

Якщо свайпнути від екрану вліво, то можна помітити корисні і зручні віджети. Наприклад, це віджет активності протягом дня, серцевого ритму, сну, погоди, і швидкого відновлення дихання.

Щоб потрапити в головне меню з усіма додатками необхідно свайпнути вгору від головного екрану. Тут ви зможете знайти такі особливості, як активність протягом дня, серцевий ритм, показники SpO2, спортивні тренування, погоду, сон, повідомлення, музичний плеєр і більше. У розділі більше присутні ще деякі корисні функції – це секундомір, таймер, пошук смартфона і відновлення дихання.

Якщо говорити про спортивні режими тренувань, то пристрій Haylou RS3 отримало 14 різних видів заняттям спорту. До них відносяться біг, ходьба, велосипед, заняття в спортзалі, на тренажерах і навіть плавання в басейні або на відкритих водоймах. Крім цього, годинник автоматично визначає стиль плавання: вільний стиль, брас, батерфляй і інші.

Ще з позитивних моментів слід виділити наявність GPS модуля. Завдяки його допомозі, годинник буде точно визначати ваше місце розташування і зчитувати кроки і пройдену відстань.

Показники серцевого ритму на годиннику показували трохи знижений результат у порівнянні з медичним приладом. Тобто, на годиннику результат був 85 ударів в хвилину, а ось на медичному приладі – 89 ударів в хвилину. При цьому результат рівня кисню в крові SpO2 був повністю ідентичним на обох приладах – 97%.

Залишилося поговорити про мобільний додаток, який отримав назву Haylou Fun. Його можливо встановити через Play або App Store. Головне меню програми представляє собою звичне меню, де ви зможете спостерігати за показниками кроків, пройденою відстанню, серцевим ритмом, SpO2, якістю сну і іншими показниками.

Батарея і час роботи

У Haylou RS3 вбудована батарея з ємністю на 230 мАг . Вона дозволить вам добитися непоганої автономної роботи.

Виробник обіцяє, що пристрій здатний пропрацювати близько 12 днів при повсякденному використанні. Крім цього, якщо ви часто будете використовувати GPS модуль, то час роботи скоротиться. Тобто при постійному використанні GPS сигналу, пристрій пропрацює близько 21 години.

При цьому повна зарядка через двухпіновое з’єднання зарядить годинник за 2 години.

Ціна і де купити дешевше?

Новинку вже можна придбати на аліекспрес та в офіційному магазині виробника. Рекомендована ціна складає $79, проте зараз діє акція, гаджет можна отримати за $69.