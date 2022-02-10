Названо основні робочі рекомендації, які дозволять суттєво заощадити заряд батареї на будь-якому Android смартфоні

Смартфон – це одна з основних речей, без якої ми вже давно не уявляємо наш день. А все тому, що ці мініатюрні пристрої стали дуже функціональними. Але, порівнюючи сучасні телефони зі старими, у перших є дуже великий мінус: яку велику ємність батареї не мав би наш смартфон, заряду при максимально активному використанні може не вистачити на цілий день.





Тому треба вміти його заощаджувати. Спеціально для вас ми переберемо основні робочі рекомендації, які дозволять суттєво заощадити заряд батареї на вашому Android смартфоні.

Що ж нам рекомендують експерти

1. Включити адаптивне енергоспоживання

Здається, що вже кожен сучасний смартфон має цю функцію, і це не дивно.

Коротко: функція адаптивного енергоспоживання ріже розширення екрану, трохи зменшує яскравість та обмежує роботу ЦП (це основне). Тим самим телефон менше навантажується, відповідно, і заряд тримається довше.

Відзначимо відразу, що на практиці, у деяких виробників ця функція працює дуже дивно. Наприклад, на своєму Samsung, ми не сильно спостерігаємо якоїсь користі від цієї функції. Але й телефон із нею працює досить швидко. Може вона і щось економить (кілька відсотків на день), але хотілося б щось більш. Але це знову ж таки тільки наша індивідуальна думка.

Дуже сподобалася робота функції енергозбереження на бюджетках Huawei. Ось там ця функція працює явно помітно.

2. Вимкнути звук та вібровідгук

Із цим пунктом можна довго сперечатися. Ми не думаємо, що невеликий динамік, або вібровідгук здатний споживати багато заряду. Тим більше, що вони не задіяні в постійному режимі. А тримати телефон на беззвучному – пропускати більшість важливих дзвінків. Тому, особисто ми, цей пункт не стали б брати до уваги. Але вирішувати все ж таки вам.

Основні рекомендації, що потрібно прибрати в першу чергу

1. Чорний фон та темна тема

Нагадаємо, що це працює лише якщо на вашому Android смартфоні встановлено AMOLED-екран. Ходять чутки, що темна тема та чорні шпалери можуть суттєво заощадити заряд вашого АКБ (збільшити його роботу в 5-7 разів). Це, звичайно, не зовсім так, як про це пишуть, але заощадити 5-7% цілком можливо.

А працює це досить просто: кристали більшості матриць (крім AMOLED) тільки пропускають світло крізь себе, AMOLED працює трохи навпаки. А для «темного світіння» потрібно значно менше ресурсів.

2. Вимкніть усі датчики, якими ви не користуєтеся

Датчик руху, чутливості, моніторинг жестів та кілька інших, здавалося б, крутих фішок ми, на жаль, не використовуємо. Проте, заряд акумулятора вони споживають. Тому якщо бажаєте ще трохи скоротити витрати батареї, рекомендуємо прибрати те, чим ви не користуєтеся.

3. Програми-моніторинги

Не знаємо чому, але багато власників Android смартфонів дуже люблять різні сейвери батареї і клінери. Нагадаємо, що ці речі (навіть якщо вони вам чимось допомагають) перебувають у постійній роботі. Навіть коли ваш телефон, начебто, неактивний. А це зайва витрата. Рекомендуємо примусово відключати їх, або взагалі не використовувати.

4. Увімкніть бездротову мережу, лише коли вона потрібна вам

Якщо ви постійно переміщаєтеся з одного місця до іншого, не забувайте відключати WiFi. Навіть коли поряд немає доступної мережі, а функція включена, ваш телефон постійно намагатиметься знайти бездротову мережу. І знову ж таки, це зайва витрата батареї (не дуже суттєва, але якщо можна заощадити, то чому б не зробити цього?).

Кожна дія допоможе вам скоротити витрати батареї на кілька відсотків на день. Все разом – це досить добрий і суттєвий результат, тому якщо потрібно протримати заряд чим довше, користуйтесь!

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