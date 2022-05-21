Найпопулярніші моделі смартфонів у світі у 2022 році

На світовому ринку в середині 2022 року представлені тисячі різноманітних моделей, але не всі з них знайшли відгук серед покупців. Кількість пристроїв, які отримали визнання користувачів, становить лише малу частку загальної кількості гаджетів. Про які саме пристрої йдеться? Представляє топ 5 найпопулярніших телефонів у 2022 році.





№5 – Redmi Note 10 Pro

Ціна: 12 000 гривень

Погляд людей із бюджетом до 15 тисяч гривень часто падає на цю модель та їх вибір цілком закономірний. За співвідношенням ціни та якості це чи не найкращий гаджет за свою ціну. Судіть самі: 120-герцевий AMOLED дисплей, процесор Snapdragon 732G, батарея на 5020 мАг з 33-ватною зарядкою та квадрокамера на 108+8+5+2 МП.

№4 – Samsung Galaxy A52

Ціна: 12 599 гривень

Samsung Galaxy A52 можна без частки перебільшення назвати найкращих середньобюджетником корейців, тому він користується диким попитом. Це єдиний телефон за такі гроші з повноцінним вологозахистом IP67. З інших переваг гаджета – шикарний 90-герцевий AMOLED екран, спритний процесор Snapdragon 720G, квадрокамера 64+12+5+5 МП та акумулятор на 4500 мАг.

№3 – Samsung Galaxy A12

Ціна: 6499 гривень

Бюджетник корейців є чи не найкращою пропозицією у своєму сегменті. Фактурна спинка виділяє його з полчищ безликих доступних моделей, а квадрокамера на 48+5+2+2 МП робить вкрай гідні фото з живими кольорами та високою деталізацією. Також є акумулятор на 5000 мАг, NFC та сучасний порт Type-C для підключення зарядного пристрою.

№2 – Poco X3 Pro

Ціна: 8999 гривень

За своєю вартістю Poco X3 Pro пропонує практично флагманські характеристики, тому у популярності гаджета немає нічого дивного. Він оснащений величезним 6.67-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, ігровим процесором Snapdragon 860, стереозвуком та акумулятором ємністю 5160 мАч з 33-ватною зарядкою.

№1 – iPhone 12

Ціна: 28999 гривень

Базова модель попереднього покоління подешевшала після виходу 13-го сімейства, що зробило її значно популярнішою серед покупців. При компактних розмірах у моделі корпус із вологозахистом IP68 та плоскими гранями, а також 6.1-дюймовий XDROLED дисплей. За продуктивність відповідає все ще актуальний Apple A14 Bionic, а для любителів мобільної зйомки встановлено пару 12-мегапіксельних сенсорів.