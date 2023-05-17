Огляд Redmi Note 12 5G: переплатити чи все таки взяти 4G-версію

Вкотре Xiaomi, випускаючи базову модель Redmi Note, пропонує вибір між варіантами 4G і 5G. Найсмішніше, що, порівняно з минулими поколіннями, цього разу між пристроями не так багато відмінностей — лише ціна, чіпсет та основна камера. Ми зробили огляд Redmi Note 12 5G і постараємося відповісти, чи варто за нього переплачувати, або не морочитися і брати молодшу 4G версію.

Технічні характеристики Redmi Note 12 5G:

Екран: 6.67″, AMOLED, FHD+ (2400 x 1080 px), 120 Гц, 1200 ниток, Gorilla Glass 3;

Процесор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (6-нм) із графікою Adreno 619;

Оперативна пам’ять: 4/6/8 ГБ (LPDDR4X);

Постійна пам’ять: 128/256 ГБ (UFS 2.2) + MicroSD;

Основна камера: 48 МП (f/1.8, PDAF) + надширококутна 8 МП (120 °, f/2.2) + 2 МП макро (f/2.4);

Фронтальна камера: 13 МП (f/2.5);

Акумулятор: 5000 мАг, провідна зарядка 33 Вт;

SIM: дві NanoSIM (гібридний слот);

Бездротові комунікації: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC;

ОС: Android 12 з інтерфейсом MIUI 14;

Розміри: 165.9 х 76.2 х 8 мм;

Вага: 188 г;

Додатково: IP53, ІЧ-датчик, бічний сканер відбитків пальців.

Ціна глобальної версії Redmi Note 12 5G на AliExpress стартує з 250 $. Китайську версію з глобальною прошивкою можна взяти за 170 $, але там є підводне каміння, про яке поговоримо трохи пізніше.

Xiaomi постачає смартфон у вкрай утилітарній коробці. Крім самого пристрою, в ній знаходиться прозорий силіконовий чохол, скріпка для SIM-слота, зарядний адаптер на 33 Вт та метровий кабель USB-C/USB-A.

Дизайн та якість збірки

Redmi Note 12 5G використовує той же дизайн, що його колеги з нової серії. Це досить великий апарат, 166 мм у висоту та вагою 188 грам, що робить його не надто зручним для використання на ходу. При цьому смартфон добре лягає в долоню, а злегка заокруглені грані не врізаються в руку. Матове покриття задньої панелі, як завжди – магніт для відбитків пальців.

Девайс має повністю пластиковий корпус, за винятком скла Gorilla Glass 3 поверх екрану. Матеріал вищий за середній за міцністю, корпус не скрипить навіть при сильнішому хваті. Блок з камерами трохи виступає, але чохол, що додається, вирішує цю проблему.

Xiaomi заявляє рівень захисту IP53, тобто дає гарантію, що смартфон переживе невеликий дощ. Слот для карток тут гібридний, він дозволяє одночасно використовувати дві SIM-картки або SIM+MicroSD, і має захисний силіконовий ущільнювач, що перешкоджає проникненню вологи.

Всі елементи керування легко доступні, незалежно від того, правша ви чи шульга. На правому боці знаходиться кнопка живлення із вбудованим сканером відбитків пальців, над нею розташована гойдалка для регулювання гучності. Зліва бачимо вищезгаданий SIM-слот. Вгорі – мікрофон шумоподавлення, ІЧ-порт та роз’єм для навушників 3.5 мм. Внизу – основний мікрофон, порт USB-C та решітка динаміка.

Розблокування відбитком тут повільніше ніж у Note 12 Pro, але працює стабільно. Його доповнює 2D-розблокування обличчям за допомогою фронтальної камери. Ця технологія захисту не забезпечує 100% безпеки, але дуже зручна у використанні. При хорошому освітленні телефон розпізнає господаря майже миттєво.

Дисплей

Після розблокування Redmi Note 12 5G ми бачимо 6.67-дюймовий 8-бітовий FHD+ AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Екран плоский, тільки бічні краї захисного скла злегка заокруглені з так званим ефектом 2.5D. Це зроблено, щоб позбутися дратівливих на дотик зазубрин. Жодних спотворень, як у сильно вигнутих дисплеїв, тут немає.

Xiaomi заявляє пікову яскравість 1200 ніт, і дійсно на сонці дисплей залишається добре читаним, як у світлих, так і темних відтінках. Частота оновлення матриці фіксована, використовується класичне масштабування 30/60/90/120 Гц на основі контенту, що відображається. Наприклад, AOD працює на частоті 30 Гц.

На жаль, у порівнянні з 12 Pro, базовий «ноут» втратив підтримку HDR10+, Dolby Vision та сертифікацію HEVC для стрімінгових сервісів на кшталт Netflix. Але загалом, матриця дуже пристойна для цього цінового сегмента. Стандартне калібрування кольору хороше, також немає жодних проблем з автоматичним регулюванням яскравості, що рідкість для смартфонів Xiaomi.

З мінусів – стандартно кастрований для бюджетників бренду режим AoD, який працює не постійно, а включається на 10 секунд після блокування смартфона або повідомлення, що входить, і вельми «пухке» 5-міліметрове підборіддя.

Продуктивність та робота смартфона

Основна відмінність між Redmi Note 12 5G та 4G полягає у використовуваному процесорі. У той час як 4G-версія побудована на Snapdragon 685, варіант 5G отримав Snapdragon 4 Gen 1. Обидва чіпи нові, і виконані за енергоефективним техпроцесом 6-нм від TSMC.

Крім підтримки мереж п’ятого покоління, єдина перевага 4 Gen 1 полягає у потужнішому графічному прискорювачі (Adreno 619 проти Adreno 610). Різниця в AnTuTu між процесорами становить приблизно 26%, 685 набирає 282 тис. балів, а «четвірка» – майже 350 тисяч. Однак ви повинні розуміти, що жоден із цих процесорів не є ігровим, і справді цікаву продуктивність у серії Note 12 пропонують лише моделі Pro та Pro+.

Note 12 5G, який ми тестували, не має проблем зі звичайним порядком денним, будь то використання програм, серфінг веб-сторінок або перегляд відео. Система іноді видає бюджетність заліза, що проявляється у підлагоджуванні анімацій при згортанні додатків, або їх довшому запуску. Але загалом – нічого критичного для пристрою за 200$. Серйозно засмучує лише старий Android 12, оскільки Samsung та інші китайські бренди випускають конкурентів на 13-й версії ОС.

Щодо ігор, пограти на Redmi Note 12 5G можна. Наприклад, Apex Legends або Call of Duty Mobile працюють на максимально можливих налаштуваннях графіки зі швидкістю 30-40 кадрів за секунду, але з періодичними просіданнями до 8 кадрів. Зниження налаштувань дає стабільний геймплей практично без нагрівання пристрою.

По пам’яті є варіанти із сховищем на 128/256 ГБ та 4/6/8 ГБ ОЗУ. Система займає 24.5 ГБ постійної пам’яті, і через наявність флешки можна брати навіть мінімальну конфігурацію, але на оперативній роботі економити не радимо – для нормальної роботи MIUI 14 потрібно мінімум 6 ГБ ОЗУ.

Звук, мікрофони

Тут на нас чекає неприємний сюрприз, динамік у Note 12 5G – монофонічний, тоді як попередні покоління «ноутів» мали непоганий стереозвук. Він грає досить погано, у стилі радіо, без адекватних низьких частот. Для перегляду мультимедійного контенту ще згодиться, але слухати музику на такому ви точно не захочете. Прикро, що Xiaomi, яка нещодавно вихвалялася співпрацею з Harman Kardon, вирішила економити на звуку своїх смартфонів.

По мікрофону та якості телефонних дзвінків питань немає. Співбесідників нормально чути в обидві сторони. На верхньому торці смартфона є додатковий мікрофон для шумоподавлення, так що нормально розмовляти можна навіть не в спокійній обстановці.

Автономність

Всю серію Redmi Note 12 поєднує батарея ємністю 5000 мАг. В даному випадку такий АКБ гарантує комфортні 1-1.5 дні автономної роботи при 7-8 годинах активного дисплея (зі змінним використанням Wi-Fi/LTE підключення).

Швидкість заряджання Note 12 5G за сучасними мірками не вражає. У комплекті йде адаптер на 33 Вт, який кочує з редміками починаючи з 10-го покоління. Повний цикл зарядки займає 65 хвилин, 0-30% АКБ набирає за 16 хвилин, а 0-50% – за 24 хвилини. Бездротова зарядка Qi відсутня.

Камера та приклади фото

На папері у Redmi Note 12 5G найслабша камера зі всієї лінійки смартфонів. Він має основний сенсор Samsung JN1 на 48 МП з діафрагмою f/1.8 та фазовим фокусом. Інші – 8-мегапіксельний ширококутний об’єктив з кутом огляду 120° (сенсор Omnivision OV08B) та 2-мегапіксельна макрокамера, яка встановлена ​​більше для кількості, ніж для реальних завдань.

Якість фото Note 12 5G практично не відрізняється від того, що видавав попередній Redmi Note 11. Це непогані знімки вдень, з приємною передачею кольору, коли на вулиці ясно, і навпаки, падіння деталізації і бляклі кольори в приміщенні або при похмурій погоді. Із завданням “дістав, зняв, отримав стабільну якість” смарт не справляється – все досить бюджетно.

Нічні фотографії мають одну серйозну проблему. Через нестачу світла та зусилля з усунення шумів телефон милить текстури, тому деталізація падає нижче плінтуса.

Ширококутна камера теж не дуже гарна, але для цього цінового діапазону результати можна назвати прийнятними.

Що стосується відеозйомки, запис обмежений режимами 720p або 1080p при 30 кадрах в секунду. Електронна стабілізація абияк намагається згладити тремтіння, але очевидно, що це смартфон не для відео. Навіть запис 4К, на жаль, Note 12 не підтримує.

Висновки, конкуренти

Переваги Redmi Note 12 5G:

AMOLED-панель із гарною яскравістю.

Висока якість збирання.

Швидка робота під час виконання базових завдань.

Гідна автономність.

Дрібні приємності: IP53, ІЧ-порт, мініджек, пам’ять, що розширюється.

Недоліки Redmi Note 12 5G:

Неякісний динамік.

Камера трохи нижча за середню.

Не може знімати 4К відео.

Старий Android 12 коробки.

Обмежений Always on Display.

Націнка порівняно з версією 4G невідповідно висока.

Не затягуватимемо: чи варто переплачувати за Redmi Note 12 5G порівняно з версією 4G? Відповідь, як ви зрозуміли, ні .

Реальність така, що Redmi Note 12 (і 4G, і 5G) – це моделі бюджетного рівня, і жодних чудес від них не варто чекати. Смартфони орієнтовані на невимогливу аудиторію, вони майже нічим не відрізняються між собою, за винятком кількох «дрібниць», які важко помітити на практиці. Якщо хочеться більш сучасний пристрій, варто взяти хоча б Note 12 Pro , а ще краще доплатити за новий Poco M5 , який насправді є глобальною версією Note 12 Turbo.

І ще один важливий момент: на AliExpress різниця в ціні між глобальною версією Note 12 5G та китайською версією смартфона, на яку встановили глобальну прошивку, становить щонайменше 50$. Однак остання позбавлена ​​частини LTE бендів, і підтримує лише китайську та англійську мову інтерфейсу. Тому якщо ви побачите Note 12 4G та 5G за однаковою ціною, не спокушайтеся, все ще краще взяти глобалку 4G, яка нормально працює із коробки.