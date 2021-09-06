Названо 3 кращих фільми про космос

Час від часу ми зустрічаємо в інтернеті прохання порадити хороші художні фільми або книги про космос. Тому ми вирішили почати цикл статей, в яких кожен представимо свій топ книг, фільмів і серіалів. Сьогодні GSMinfo зібрав трійку кращих фільмів про космос.





“Марсіанин”

“Марсіанин” (“The martian”) це американський науково-фантастичний фільм, знятий за однойменним романом Енді Вейра. Прем’єра фільму відбулася 11 вересня 2015 на міжнародному кінофестивалі в Торонто, Канада. У головній ролі – американський актор Метт Деймон, який грає роль астронавта Марка Вотня.

Під час експедиції “Арес-3” на Марсі починається сильна піщана буря, через яку інженер і біолог Марк Вотня губиться. У той час інші члени екіпажу, вважаючи його загиблим, вирішують евакуюватися з планети. Але Марк залишається в живих і, користуючись своїми знаннями, він повинен виживати на безлюдній планеті, чекаючи, що йому треба протриматися чотири роки, перш ніж прибуде наступна місія. Але чи вдасться йому вижити в марсіанських умовах …

“Гравітація”

“Гравітація” (“Gravity”) це науково-фантастичний фільм режисера Альфонсо Куарона. Фільм зібрав більше ста різних нагород, в тому числі і премій “Оскар”. У широкий прокат вийшов восени 2013 року. У головних ролях – Сандра Буллок, яка грає роль Райан Стоун, і Джордж Клуні, який грає роль Метта Ковальські.

Під час роботи астронавтів у відкритому космосі на орбіті Землі відбувається катастрофа. Астронавт-дослідник Райан Стоун, яка займалася ремонтом космічного телескопа “Хаббл” і командир експедиції Метт Ковальські виявилися єдиними членами команди корабля, які вижили після його зіткнення з уламками російського військового супутника.

Оскільки їх корабель отримує серйозні пошкодження, що не дозволяють повернутися на Землю, головні герої вирішують дістатися Міжнародної космічної станції за допомогою своїх індивідуальних ракетних двигунів. Чи вдасться героям це, і чи зможуть вони повернутися на Землю ви можете побачити самі.

“Інтерстеллар”

“Інтерстеллар” (“Interstellar”) – науково-фантастичний фільм від режисера Крістофера Нолана. Фільм отримав премію “Оскар” за кращі візуальні ефекти. Прем’єра фільму відбулася восени 2014 року в Америці і Великобританії. У головних ролях американський актор Меттью Мак-Конагей, який грає роль Купера, колишнього льотчика-випробувача NASA.

Події фільму починаються в недалекому майбутньому, де Земля вже не в змозі підтримувати життя людства. Хвороба стрімко знищує всю рослинність на Землі, а через її відсутність піщані бурі знищують грунти. Але вчені виявили червоточину в нашій Сонячній системі у Сатурна. У цій червоточині криється шанс людства на виживання, адже можна пройти через неї до інших зірок і колонізувати інші планети. Купер отримує завдання керувати космічним кораблем ENDURANCE і слідувати за зниклою в червоточині Місією Лазаря, яка повинна була досліджувати десятки планет потенційно придатних для життя …