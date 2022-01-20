Чому, куди та як щорічно безслідно зникають тисячі японців

У Японії щорічно пропадають безвісти тисячі людей. Більшість з них зникають навмисно. Вони просто кудись випаровуються, і більше ніхто зі знайомих їх не бачить. Такі зникнення мають назву — джохацу. У перекладі слово означає “зникнути без сліду”. Але куди та як пропадають тисячі японців?





Японські звичаї та культура

У Японії люди прагнуть успіху у всьому. Вони намагаються здобути престижну освіту, влаштуватися на високооплачувану роботу, бути відмінними сім’янинами тощо. Хороша репутація для них – найголовніше досягнення. За будь-якої невдачі вони відчувають сильне почуття сорому за те, що не зробили все можливе для досягнення мети.

Іноді це почуття стає настільки болісним, що змушує японців йти на крайні заходи. Людина вирішує зникнути, щоб не ганьбити сім’ю та близьких їй людей. Деякі японці зводять рахунки з життям, інші просто випаровуються.

Зазвичай причиною зникнення стають борги, звільнення, тюремний термін, невдалий шлюб та інші серйозні за мірками японців проблеми. Наприклад, неможливість сплатити кредит для жителя Японії — справжній сором. А людину нездатну забезпечити сім’ю обов’язково засуджуватиме суспільство. Просити допомоги у родичів та друзів надто принизливо. Але буває, що дрібніші проблеми змушують японця бігти. Навіть завалений іспит може стати приводом для зникнення.

Як у джохацу виходить зникнути?

Випаруватися в Японії нескладно. У цій країні немає як таких внутрішніх паспортів чи номерів соціального страхування, а отже, і відстежити втікача буде важко. Розсекречувати дані банківської карти людини, що зникла, ніхто не буде. Відлежувати по камерах та GPS-сигналу теж: конфіденційність дуже важлива для японців.

До того ж у Японії зникнення людини майже не розслідуються поліцією, якщо немає очевидних доказів, що було скоєно кримінальний злочин. Та й самі родичі рідко звертаються по допомогу до правоохоронних органів. Більшість сімей зниклих навіть не намагаються їх шукати, думаючи, що людина вчинила самогубство. Ті ж, хто йде на пошуки, зазвичай самостійно розклеюють листівки або звертаються до приватних детектив, що дуже дорого коштує.

Спеціальні агенції

Тікають японці по-різному. Хтось просто не приходить додому, інші користуються послугами спеціального агентства. Розкид цін у них досить великий. В основному втікачеві послуга буде коштувати від 450 до 2500 доларів, але вартість може бути ще вищою. Все залежить від того, куди і з ким хоче вирушити джохацу. Також у Японії можна знайти і безкоштовні посібники зі зникнення.

Куди вирушають джохацу

Найпростіше втікачеві переміщатися Японією, тому що відстежити його буде складно. Але за підробленими документами він може виїхати і до іншої країни. Більшість японських втікачів осідають у районі Санья, що знаходиться в межах Токіо. Це місцеві трущоби, у яких в основному мешкають нелегальні мігранти, злочинці та безпритульні.

Керує цим районом мафія – якудза. Тут у втікача вибір діяльності невеликий. Або він влаштовується на важку і брудну роботу, і живе майже як нелегал, або вступає в ряди місцевої мафії.

Є й японці, що залишаються у своєму місті. Вони змінюють зовнішність та документи і намагаються не потрапляти старим знайомим на очі. Як правило, вони влаштовуються на непрестижну роботу та живуть новим життям.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿