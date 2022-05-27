П’ять смартфонів, які найчастіше купують у 2022 році

Покупка нового гаджета — це справжня проблема, адже на ринку такий широкий асортимент. В одних феноменальна камера, в інших фантастичний дизайн, в третіх інноваційні функції — вибрати справді важко. Ми вирішили трішки допомогти й склали невеликий рейтинг смартфонів, які найчастіше купували протягом останнього півріччя. Ймовірно щось з цього списку прийдеться до смаку і вам.





Рейтинг найпопулярніших смартфонів на початок 2022 року

IPHONE 11 (від 20 000 грн)

Ну звісно, будь-який рейтинг включає хоча б одну модель від Apple. Так склалося, що ці “яблучні” девайси з року в рік не втрачають своєї популярності. Попри те, що після iPhone 11 вийшло ще кілька новіших моделей, та саме одинадцятка розкуповується найбільш активно.

З плюсів користувачі виділяють відмінну камеру, потужний процесор, широкий асортимент кольорів корпусу та гарну автономність. З мінусів — відсутність адаптера для швидкої зарядки, та недостатню кількість пам’яті (всього 64 ГБ у найменшій конфігурації).

SAMSUNG GALAXY S20 FE (від 18 000 грн)

Samsung найзапекліший конкурент Apple, ба більше чимало їхніх моделей мають набагато кращі характеристики і дешевшу вартість. У 2021-2022 на піку популярності опинився смартфон Samsung Galaxy S20 FE. Приставка FE розшифровується, як Fan Edition, цим компанія підкреслює той факт, що ця модель продумана для найвірніших прихильників бренду і ввібрала в себе всі топові характеристики.

З плюсів — неймовірно стильний дизайн, матова задня панель з міцного пластику, відмінна камера та розширені можливості для підключення до Інтернету. Мінусів в цій моделі не виявили навіть найприскіпливіші користувачі.

IPHONE SE 2020 (від 14 000 грн)

Користувачам подобається співвідношення ціни та якості у цьому девайсі. Відносно недорога модель отримала флагманський процесор такий як в iPhone 11, що доволі рідкісне явище. Серед інших плюсів наявність вологозахисту, висока продуктивність, є бездротова зарядка. Не обійшлося й без мінусів, і основний на думку більшості — відсутність нічного режиму камери.

XIAOMI MI 10 ULTRA (від 20 000 грн)

Фанати Xiaomi чекали на цю модель, адже вони є ювілейною, випущеною на честь десятиріччя компанії, тому й увібрала в себе всі кращі характеристики. Смартфон має безпрецедентно круту камеру, зарядку та дисплей. Особливої уваги заслуговує вигнута AMOLED матриця, яка дає неймовірно реалістичне зображення. До повного заряду акумулятора телефон треба заряджати лише 25 хвилин. Не обійшлося і без мінусів: відсутній захист від вологи і сам смартфон, на думку багатьох, надто масивний.

POCO X3 NFC (від 7000 грн)

Звісно жоден рейтинг не обходиться й без бюджетних моделей і цьогоріч на піку популярності Poco X3 NFC з відмінними характеристиками та масою позитивних відгуків. Потужний ігровий процесор, велика пам’ять, відмінний екран та шикарні камери. Серед мінусів називають велику вагу телефону і комбінований лоток.

За якими критеріями досвідчені користувачі обирають новий смартфон?

Зазвичай обираючи новий гаджет 90% користувачів орієнтуються на наступне:

Камера. В еру соціальних мереж, наявність хорошої камери один з найважливіших моментів. Пам’ять. Чим більша пам’ять, тим більше фотографій, відео та додатків можна буде завантажити. Смартфон з великим обсягом пам’яті довше не висне і не глючить. Батарея. Чим більшу місткість має акумулятор, тим краще.

Не менш важливим критерієм для багатьох є стильний дизайн, впізнаваність бренду і звісно ж ціна.