Експерти розповіли, що робити, якщо акумулятор телефону швидко розряджається

Зазвичай повного заряду мобільного телефону вистачає на цілий день. Але що робити, якщо батарея сідає набагато швидше?





Чим сучасніший пристрій, тим більше функцій він виконує, а значить рівень заряду падає швидше. Нижче описано способи, які допоможуть заощадити заряд на смартфоні.

Зменшити яскравість та частоту оновлення екрана

Працюючий екран споживає найбільше заряду батареї. Відповідно, що вище яскравість, то швидше сяде акумулятор. Для економії заряду рекомендується самостійно регулювати яскравість, збільшуючи її лише за необхідності. Також на акумулятор впливає частота оновлення дисплея – ця функція доступна в дорогих смартфонах.

Закрити програми

Багато користувачів звикли не виходити з додатків, які їм більше не потрібні, а просто згортати їх. Однак, програми залишаються працювати у фоновому режимі і витрачають заряд батареї.

Рекомендується або відразу закривати непотрібні програми, або періодично відкривати меню запущених програм і перевіряти, чи там накопичилося занадто багато програм, що не використовуються.

Заборонити роботу у фоновому режимі

Деякі програми, навіть якщо вони закриті, продовжують працювати у фоні – оновлюють інформацію, використовують дані датчиків тощо. Багатьом програмам потрібна фонова робота. Наприклад, соціальні мережі та програми електронної пошти слідкують за новими повідомленнями, щоб вчасно надсилати повідомлення. А ось менш важливі програми просто витрачають заряд батареї та зменшують час автономної роботи телефону.

Ця проблема має два рішення:

Вручну обмежити автозапуск у налаштуваннях програм та заборонити роботу у фоновому режимі для непотрібних або рідко використовуваних програм. Активувати режим розробника та в розділі “Служби, що працюють”, знайти програми, що працюють у фоні. Якщо серед них є ті, які не повинні постійно оновлювати інформацію, їх необхідно закрити, а потім заборонити працювати у фоні.

Перевірити акумулятор

Якщо телефон не новий, ємність його АКБ могла знизитися з природних причин. Батарея – ресурс не довговічний. Якщо смартфон перестав тримати заряд або почав показувати неправильний рівень заряду, необхідно замінити акумулятор.

Вимкнути непотрібні бездротові з’єднання

Деякі бездротові з’єднання можуть значно впливати на рівень заряду. І якщо увімкнений Bluetooth і Wi-Fi витрачають батарею повільно, активна точка доступу (роздача інтернету з телефону) і GPS більш вимогливі до енергії.

Перевірити телефон за допомогою антивірусу

Якщо телефон раптово почав швидко сідати, хоча особливих змін у його використанні не відбувалося, проблема може бути у шкідливій програмі. Віруси використовують інтернет-з’єднання на телефоні, завантажують та відправляють дані, через що рівень заряду швидко падає.

Щоб виключити цю ймовірність, необхідно періодично перевіряти телефон на наявність шкідливих програм за допомогою будь-якої надійної антивірусної програми.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿