Xiaomi Poco X4 GT чи Poco X5 Pro: який смартфон обрати?

Xiaomi випустила два максимально цікаві смартфони Poco: це X4 GT і X5 Pro. Який пристрій буде кращим за свої гроші? Причому вони коштують приблизно однаково.

Комплектації у Xiaomi Poco X4 GT та X5 Pro ідентичні. У коробці з ними йдуть швидкі зарядки 67 Вт, кабелі USB-C, чохли, а на екрані відразу є захисна плівка.

Xiaomi Poco X4 GT та X5 Pro відрізняються один від одного дисплеями. На X4 GT стоїть екран IPS, на X5 Pro – AMOLED. Крім того, частота оновлення у першого – 144 Гц, у другого – 120 Гц, діагональ трохи більша у X5 Pro: 6,67 дюйма проти 6,6 дюйма.

Працюють смартфони також на різних процесорах. Запустився швидше X5 Pro. Причому набагато швидше.

Як не дивно, новий Poco X5 Pro працює зараз на Android 12, а X4 GT, який вийшов раніше, отримав Android 13.

Що стосується процесора, то на Xiaomi Poco X5 Pro встановлений Snapdragon 778G, на X4 GT – Dimensity 8100. У плані потужності краще все-таки Poco X4 GT, і те саме можна сказати про тротлінг.

Основна камера у Poco X4 GT має 64 МП, у X5 Pro – 108 МП. Інші об’єктиви (ультраширик та макро) у смартфонів однакові. Фронтальні камери також мають по 16 МП. Обидва смартфони можуть записувати відео в 4К 60 к/с.

Насправді більш природні фотографії за кольорами виходять на передню камеру з Xiaomi Poco X4 GT. Але більш чіткими здаються знімки на X5 Pro за рахунок високої різкості та контрастності.

Приклади знімків ви можете переглянути нижче.

Звучання у обох смартфонів відмінне, проте X5 Pro все-таки буде тихіше. Висновок У кожного зі смартфонів є свої плюси та мінуси. Xiaomi Poco X4 GT- набагато потужніший, зручніше лежить в руці, має частоту оновлення екрану в 144 Гц, більш гучне звучання, краще обробляє фотографії. У той же час у Poco X5 Pro – AMOLED-дисплей, більш різкі та деталізовані фото. В іншому він приблизно дорівнює X4 GT. Сам провідний із двох пристроїв вибрав би Poco X4 GT.