Названо модні тренди, які вбивали людей

«Краса вимагає жертв» – французька приказка, відома кожній жінці з дитинства. Однак в давнину ці слова сприймалися буквально, а гонитва за модою нерідко призводила до жахливих наслідків.





На що йшли чоловіки і жінки минулих століть, щоб виглядати красивими?

Бинтування ніг

Маленькі ніжки – в середньовічному Китаї, символ досконалості і витонченості жіночої натури.

За місцевими традиціями, чим менше була жіноча стопа, тим красивіше і успішніше вважалася жінка. Щоб відповідати чоловічим ідеалам, прекрасна половина людства йшла на відчайдушні вчинки – бинтувала ноги.

Процедуру починали в 4-х річному віці. Батьки ламали дочкам пальці ніг, прибинтовуючи їх до стопи, а потім регулярно підтягували вузли в міру дорослішання. В результаті стопи деформувалися і дозволяли взувати туфлі мініатюрного розміру.

Ідеальною вважалася стопа до 10 см. Завдовжки. Ходили модниці дуже важко, зазнавали постійного болю і повністю залежали від своїх слуг. Але саме це і цінувалося чоловіками!

Невпевнена жіноча хода цікавила чоловіків, а залежність подружжя від глави сім’ї забезпечувала цнотливість і покірність.

Звичай проіснував до початку XX століття і забрав чимало людських життів від зараження крові до нервових зривів і самогубств.

Вживання скипидару

Стародавні римлянки для підвищення чоловічої уваги розбавляли з водою і пили терпентинове масло – ефірні масла хвойних дерев.

Натуральний запах в Стародавньому Римі вважався долею варварів. Знатні дами регулярно користувалися пахощами, а запах поту забивали товченою крейдою – мабуть, першим прообразом сучасного антиперспіранту.

Скипидар, в свою чергу, міняв запах сечі і поту, надаючи їм фіалковий аромат. Подібна дієта була дуже небезпечна для здоров’я, оскільки приводила до опіків слизової оболонки, сприяла появі виразок і порушувала роботу нирок.

Деформація черепа

Модний тренд, практикувався у давньо-східних, африканських і давньо-американських культур, як мінімум, з VIII тисячоліття до н.е.

Для отримання витягнутої голови, батьки з дитинства бинтували дитині голову. Передбачалося, що деформований череп демонстрував приналежність людини до тієї чи іншої елітарної соціальної групи. Через бинтування проходили як жінки, так і чоловіки.

З медичної точки зору, зміна форми голови не приводило до серйозних порушень в організмі, але могла провокувати легку форму епілепсії та впливати на характер людини. На думку антропологів, подовження клиноподібної кістки підвищувало агресивність.

Субінцізія

Форма тілесної модифікації чоловічого тіла, мала широке поширення у аборигенів Австралії і Океанії.

Вона виражалася в розтині уретри на дві половинки. Обряд проводився по досягненню повноліття і служив доказом статевої зрілості чоловіка.

Після операцію аборигени були змушені мочитися сидячи і мали деякі проблеми з продовженням роду. На думку етнографа XIX століття Миклуха-Маклая, традиція дозволяла регулювати чисельність племені в умовах нестачі ресурсів. Варто зауважити, звичай практикується і сьогодні.

Пірсинг

Проколи різних частин тіла практикувалися з глибокої давнини і, мабуть, у всіх цивілізацій.

Майя і ацтеки просмикували через ніс пір’я і кістки, які символізували хороше здоров’я. Догони, нубійці, папуаси і племена Амазонії розтягували нижню губу, вставляючи туди величезні пластини.

Стародавні єгиптяни проколювали пупки, а римські легіонери соски. Вважалося, чоловікові не потрібні груди і прокол соска символізував мужність.

Запобіжні заходи та санітарія в давнину були загальними, а тому в окремих випадках пірсинг міг заносити в організм бактерії і віруси.

Смертоносна косметика

Косметика Вікторіанської епохи в Англії

Ви сильно помилитеся, якщо подумаєте, що смертельна мода була знайома тільки прадавнім цивілізаціям.

У Вікторіанську епоху шляхетні дами користувалися маззю на основі ртуті для боротьби з прищами, пили таблетки з миш’яком для видалення пігменту, капали сік беладони в очі для блиску і пудрили обличчя білилами зі свинцем. І це не кажучи про таблетки з глистами для схуднення!

Такі фактори, як зниження зору, анемія, проблеми зі шлунком і легенями, а також ракові пухлини вважалися звичайними явищами.

Смертельний одяг

Спідниця крінолін

Спідниця крінолін, корсет, зачіски фонтаж, чоловічі капелюхи, просочені ртуттю і парадний одяг, з яскравим блискучим орнаментом на основі фарби з миш’яку – це ще деякі фактори, що знижували тривалість життя в Новий час.

Спідниця крінолін заважала рухатися і була пожежонебезпечна. Корсет порушував кровообіг і роботу органів грудної клітини. Посилені рухи з тугим корсетом, такі як танці і катання на велосипеді, нерідко бували причиною несподіваної смерті.