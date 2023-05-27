Розбір ремонт та заміна екрану в телефонах Samsung Z Fold 3, Z FLIP 3

Коли ми почали розбирати та дивитись Samsung Z Fold 3 то не очікували, що третє покоління складаних телефонів Samsung буде так гарно водозахищене.

Телефони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3 мають так само багато рухомих частин, як і попередні покоління складних телефонів Самсунг.

Моноблоки Самсунг доволі стійкі до розлитої води та нетривалого занурення, але складні телефони додають абсолютно новий рівень складності до водонепроникності. Бо існує набагато більше способів потрапляння води всередину через рухомі частини телефону.

Рішення Samsung щодо герметизації цих портів є розумними, але вони виходять за рамки того, чого насправді потребують складані телефони Samsung. А наспраді вони потребують міцніших екранів.

Бо на данний час за рік експлуатації телефонів Samsung Z fold 3 – від 80-90% ремонтів цієї моделі (за данними сервісного центру Мастерфон) приходиться на розбиті екрани.

Але якщо брати відсоток до проданних телефонів частка ремонту не такав же велика. Судячи з інтерв’ю ти висловлювань деяких провідних інженерів Samsung компанія вважає, що телефони лінійки Fold достатньо міцні, щоб стати одними з лідерів продаж.

Конфузи виробництва телефонів Samsung

У Samsung була своя частка дуже публічних конфузів. Перший Galaxy Fold був скасований ще до запуску через те, що дисплейні модулі ламалися – іноді спонтанно. І, звісно, була осінь 2016 року, коли батареї Galaxy Note 7 загорілися по всьому світу, серйозно загрожуючи безпеці людей.

Це призвело до відкликання та заміну акумуляторів у тисяч пристроїв.

Але лінійка телефонів Flip Fold врешті-решт була випущена після деяких змін, і ще більше змін було внесено в нові покоління Fold 3, Fold 4 . А телефони Galaxy Note – і великі акумулятори в телефонах Galaxy загалом – також зрештою після суттєвого вдосконалення теж повернулися.

На сьогодняшній день компанія Samsung не зупиняється на досягнутому. І вона продовжує спроби зі складними телефонами, де вона має значну перевагу над конкурентами і має намір її утримати.

Захист від пилу та води телефона Samsung Flip 3

Немає ніякого магічного секрету, як зробити телефон водонепроникним. Просто знайдіть усі місця, куди може потрапити вода, а потім заклейте їх – або клеєм, або гумовими прокладками. Ущільнення простих речей, таких як отвори для динаміків, порти USB-C і слоти для SIM-карт, працює точно так само. Зробив і готово.

Але за цими точками проникнення виникають складнощі, і рішення не такі прості, коли ви працюєте зі складним телефоном. Проблема полягає в русі. Зокрема, є цей надокучливий шарнір, ще більш надокучливий гнучкий екран і найнеприємніший з усіх: дроти.

Повністю ущільнити шарнір просто неможливо: занадто багато рухомих частин, які потрібно розмістити в безпосередній близькості. Рішення Samsung для захисту механізму від пилу – крихітні набори нейлонових щіточок, які вкладаються в ковпачки завширшки менше міліметра. (Компанія спробувала і вуглецеве волокно, і ПЕТ, перш ніж зупинилася на нейлоні). Це не ідеальне рішення для захисту від пилу, але воно значно підвищило довговічність другого покоління складаних телефонів.

Але щітки не зупиняють рідину. Тому Samsung просто прийняв це і замість цього “розробив спеціальний тип мастила, який дійсно може добре прилипати до всіх дрібних компонентів пристрою”.

Будь-яке мастило може зноситися, але Samsung вважає, що його мастило повинно витримувати 200 000 складань.

Для тесту – Samsung навіть облила його колою. Справедливості заради, Samsung не стверджує, що будь-який з телефонів витримає занурення в газовану воду.

Але Z Fold 3 і Z Flip 3 мають водонепроникність за стандартом IPX8, що означає, що вони зможуть витримати занурення у воду на глибину до 1,5 метрів протягом 30 хвилин. Можливо, ви звикли бачити захист IP68 на таких пристроях, як iPhone 12 або Galaxy S21, але цифра “6” – це код для гарантії пилонепроникності, якої складаним телефонам Samsung бракує.

Що стосується самого екрану, то він складається з декількох шарів, і Samsung просто заклеїв його, використовуючи так званий клей, чутливий до тиску. Тож якщо вода потрапить всередину, вона буквально просочиться між екраном і двома корпусами телефону, а також потрапить у шарнір. Усе це не повинно стати проблемою, запевняють у Samsung.

Герметизація двох сторін телефону потребувала нових матеріалів. На складаних телефонах екран повинен трохи підніматися над корпусом. Він повинен трохи рухатися, коли корпус складається і розкладається. (Найяскравіше це видно на Moto Razr, екран якого помітно ковзає). У корпусі телефону є отвори, які потрібно заклеїти, і для цього Samsung розробив товстий двосторонній скотч. Він достатньо товстий, щоб екран міг трохи ковзати.

Для водонепроникності потрібно було вирішити ще одну проблему: обидві сторони телефону потрібно з’єднати дротами. Простою гумовою прокладкою навколо гнучкої плати тут не обійтися. Ці стрічки повинні досить сильно рухатися в усіх трьох вимірах. Samsung вирішив цю проблему дуже розумно: “затверділі на місці прокладки”.

“Коли його дозують, він перебуває в рідкому або текучому стані, – каже Мун. “Як тільки він потрапляє на повітря, він стає твердим”. Уявіть собі, що це свого роду гнучка епоксидна смола, яка прилипає до телефону та стрічки, утворюючи водонепроникне ущільнення, але при цьому дозволяє більше руху, ніж гумова прокладка. Коли її вперше наносять на заводі, вона липка, а після завершення збірки вона застигає.

Ціна ремонту після попадання вологи для Samsung Flip 3

Ремонт телефонів Самсунг зі складним екраном серії Fold та Flip відноситься до найвищої категорії складності по причині трудоємкого процессу розбирання та складння телефону.

Самий простий ремонт буде починатися від 800 грн.

Операції які виконуються при ремонті Fold 3 якщо в телефон потрапила волога

Розбирання збирання аппарату

Прочистка від коррозії від 800 грн

Відновленя токоведучих доріжок від 1000 грн

Заміна мікросхем живлення від 1200 грн

Наведені ціни Сервісного центру МастерФон

Ремонт заміна екрану у телефонах Samsung Flip 3, Fold 3

Великою інновацією компанії Samsung у Z Flip у 2020 році стало використання надтонкого скла у рухливих дисплеях. Але це була інновація, яка була прихована під буквальними шарами пластику. Це могло б допомогти з довговічністю екрану і зробити його більш твердим, але те, чого насправді торкався ваш палець на телефонах Flip і Fold, все ще залишалося шматком кашоподібного пластику. (До того ж, деякі телефони почали тріскатися на шарнірі після деякого використання).

В моделях Flip 3 та Fold 3 Samsung вирішив проблему, водонепроникністі і вирішив ще одну задачу: що Z Fold 3 зможе витримати стилус S Pen, який постукує і дряпає по ньому.

Samsung заявляє, що у моделях Flip 3 Flip 4 змінила розташування шарів екрану, щоб підвищити його довговічність. Тепер порядок такий: шар дигітайзера Wacom для введення стилусом (тільки на Z Fold 3), потім власне OLED-дисплей, потім ультратонке скло, потім захисний полімерний шар і, нарешті, самий верхній шар – новий захисний екран з поліетилентерефталату “Stretchable PET” (поліетилентерефталату)…

Як і у випадку з попередніми складними пристроями від Samsung, ви не повинні знімати цей верхній шар. На відміну від попередніх складних пристроїв, новий розтяжний PET повинен мати менше “слідів відбитків пальців і бути менш вразливим до подряпин і вм’ятин”.

Для Z Fold 3 компанія Samsung досягла “довговічності панелі, яка на 80 і більше відсотків вища, ніж у наших попередніх ітераціях”. (Samsung заявляє про таке ж покращення для Z Flip 3.) Він також стверджує, що на дотик він має бути схожим на пластикові захисні екрани, які вже широко використовуються на звичайних телефонах: “Тому я вважаю, що користувачі не помітять великої різниці, адже вони вже стикалися з цим матеріалом”.

Що стосується сенсора Wacom, то Samsung не намагався зробити таку складку. Замість цього, на кожній стороні телефону є два окремих дигітайзера. Для операційної системи це виглядає як одна панель – і проміжок між ними обробляється “новим алгоритмом”, який обчислює положення кінчика стилуса, використовуючи дані з обох боків.

Все це звучить добре, але історія дещо псується через рішення Samsung щодо використання S Pen з Z Fold 3. Замість того, щоб просто дозволити клієнтам використовувати існуючі S Pen, Samsung продає спеціальну версію з висувним наконечником. Наконечник S Pen тепер має “закруглене гумове перо”, яке м’якше, ніж у попередніх версіях. При надмірному натисканні наконечник втягується, а не дозволяє користувачеві занадто сильно натискати на екран. Це складне рішення, яке дає зрозуміти, що проблема все ще існує.

Ціни на заміну екрану Flip 3, Flip 4, Fold 3 , Fold 4

Заміна екрану F711 Galaxy Flip 3 Black GH82-27243A – 14300 грн

Заміна екрану F711 Galaxy Flip 3 внеш. Black GH97-26773A – 5990 грн

Заміна екрану F711 Galaxy Flip 3 Green GH82-27243C 14300 грн

Заміна екрану F711 Galaxy Flip 3 внеш. Green GH97-26773C 5990 грн

Заміна екрану F711 Galaxy Flip 3 Violet GH82-27243B 14300 грн

Заміна екрану F711 Galaxy Flip 3 внеш. Violet GH97-26773B -5990 грн

Заміна екрану F711 Galaxy Flip 3 Beige GH82-27243D 14300 грн

Заміна екрану F711 Galaxy Flip 3 внеш. Beige GH97-26773D – 5990 грн

Заміна екрану F721 Galaxy Flip 4 Gray GH82-29440A – 15900 грн

Заміна екрану F721 Galaxy Flip 4 Blue GH82-29440D 15900 грн

Заміна екрану F721 Galaxy Flip 4 Violet GH82-29440B – 15900 грн

Заміна екрану F721 Galaxy Flip 4 внеш. Gray GH97-27947A 7400 грн

Заміна екрану F721 Galaxy Flip 4 внеш. Blue GH97-27947D 7400 грн

Заміна екрану F721 Galaxy Flip 4 внеш. Violet GH97-27947D 7400 грн

Міцність корпусу Samsung Fold 3

Наразі Samsung використовує новий алюмінієвий сплав, який вона розробила, запатентувала і випустила під новою назвою – броньований алюміній (Armor Aluminum). Samsung не повідомила, які саме метали і процеси були використані для його створення. але Сунг-хо Чо, головний інженер лабораторії Samsung Advanced Lab, каже, що компанія “змогла посилити міцність на 10 і більше відсотків”.

Samsung показала коротку демонстрацію, в якій вона вдарила блок зі свого броньованого алюмінію об інший блок з алюмінію серії 7000, який зараз зазвичай використовується в смартфонах. (Коли технологічна компанія рекламує “аерокосмічний клас” свого алюмінію, вона зазвичай має на увазі серію 7000). Вм’ятина на сплаві Samsung, як і слід було очікувати, була набагато меншою, ніж пошкодження серії 7000.

Samsung використовує цей новий алюміній для рамок і шарнірів Z Fold 3 і Z Flip 3, але також планує використовувати його в інших телефонах у майбутньому.

Чо каже, що Samsung зупинився на алюмінії через його вагу, але ця більш жорстка версія має допомогти запобігти появі тріщин на зовнішньому склі екрану. “Він забезпечує такий міцний і довговічний каркас, що мінімізує вплив на інші матеріали, – каже він. “Він діє як протиударний буфер між різними матеріалами”.

Які переспективи експлуатації Samsung Fold 3?

Samsung не соромиться заявленої мети для складаних пристроїв: зробити їх мейнстрімом. Для Z Flip 3 компанія нарешті знизила ціну до концептуально важливої позначки в 1000 доларів. Для Z Fold 3 ціна все ще дуже висока, але завдяки підтримці стилуса та підекранній селфі-камері він може цілком законно замінити Note як флагманський телефон Samsung з високими технічними характеристиками.

Де можна відремонтувати Samsung Z Flip?

https://www.masterfon.kiev.ua/otdelnaya-zamena-stekol-v-displejnykh-modulyakh-samsung.html

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