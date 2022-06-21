5 факторів, які роблять ваші гроші на картці незахищеними

У разі втрати грошей з картки зазвичай зробити нічого не можна, і в 90% випадків гроші не повернути, тому що працюють добре налагоджені схеми у яких залучені цілі ОЗУ.





Набагато простіше запобігти і не допускати таких ситуацій. Нерідко ми допомагаємо шахраям, роблячи банальні помилки. Для багатьох ці дії здаються очевидними, але все одно люди їх роблять.

Введення даних картки для отримання допомоги або призу

Вже всі знають, що просто так передавати дані картки стороннім особам не варто. Шахраї також про це обізнані, тому вигадують різні способи виманити ці дані.

Сценарій обману виглядає так: на телефон або на пошту надходить повідомлення про те, що надійшов виграш, матеріальна допомога тощо.

У повідомленні вказано сайт, де треба заповнити дані картки для отримання винагороди. Сайт може бути схожий на офіційний, тож нужденний до легких грошей заповнює форму, де вносить всі дані своєї картки і в результаті позбавляється своїх коштів.

Оплата карткою у «лівому» терміналі

Наразі оплата карткою в терміналах дуже поширена. Навіть кур’єри найчастіше приїжджають із мобільними терміналами. Проблема в тому, що шахраї можуть доопрацювати термінал на зчитування даних картки. Дізнатися, що саме такий термінал перед вами, неможливо. Він буде виглядати як звичайнісінький. Ви можете поставити цілком резонне питання – «Але ж термінал встановлюється в конкретній фірмі і з неї можна буде запитати?» Багато малих підприємств потрапили у складну фінансову ситуацію і готові продати компанію буквально за копійки. Шахраї купують таку фірму, призначають директором особу з низькою соціальною відповідальністю та за допомогою шахрайського термінала починають потрошити картки.

Передача картки до третіх рук

Особливо такі ситуації трапляються у кафе чи ресторані, де клієнти можуть віддати картку офіціанту для оплати. Буває, що і касири на касах теж беруть картку та допомагають провести оплату. Треба розуміти, що як ваша картка зникла з поля зору, то вона фактично скомпрометована.

Відповідно до банківських правил власник картки не має права передавати її третім особам, навіть близьким родичам. І тут банк знімає з себе будь-яку відповідальність у разі втрати коштів.

Банкомат у людному прохідному місці

Банкомати, що стоять у торгових центрах, аеропортах, вокзалах, метро ніким особливо не охороняються та не контролюються. Тому шахраям досить легко встановити спеціальні скімінгові пристрої, здатні зчитувати дані картки.

Має сенс проводити операції у банкоматах, які розташовані у відділеннях банку. Адже у разі будь-яких проблем можна оперативно звернутися до співробітника банку.

«Випадкове» зарахування чужих грошей

Подібний випадок стався з жінкою, на ім’я Світлана. В один «чудовий» день їй зателефонував незнайомий чоловік і повідомив, що випадково переказав на рахунок 10 тисяч гривень.

Справді, через деякий час вона побачила у себе на рахунку ці гроші. Чоловік слізно попросив повернути гроші, бо він їх переказував своїй мамі на купівлю життєво необхідних ліків, а інших грошей у нього більше немає.

Не відчуваючи каверзи, Світлана назад переказала отримані гроші за вказаними реквізитами. Але наступного дня на неї чекав неприємний сюрприз. Вже її банк зняв ще раз цю суму, адже з банку відправника надійшов запит на скасування операції.

Світлана пішла до свого банку і з’ясувалося, що помилково переказав гроші інший клієнт. Світлана свої гроші не повернула, картка на яку вона сама перевела кошти, була оформлена на людину без певного місця проживання. Тобто це була типова підставна особа.

В цьому випадку Світлані треба було звернутися до свого банку та написати заяву про повернення коштів відправнику. І все було б гаразд.