Названо кращі бюджетні смартфони, які можна купити до 2000 гривень

У 2021 році ринок гаджетів рясніє різними смартфонами. Представлені абсолютно різні мобільники – кожен може вибирати за своїми вподобаннями і гаманцем. Дешевий смартфон – не означає поганий. Це ми доведемо в сьогоднішній статті, представивши вам список недорогих смартфонів з відмінним функціоналом. Але варто розуміти, що хоч ці гаджети непогані, вони все ж поступаються топовим флагманом від Apple, Samsung і Honor …





Можливо іноді варто дійсно доплатити до того топового смартфона і придбати його раз і надовго. Смартфон за 3000, і в тому числі і за 5 або 7 тисяч ніколи не зможе бути на одному рівні з топовими гаджетами, чиї ціни стартують від 15 тис. гривень.

HONOR 7A

переваги:

HD + дисплей з тонкими бічними рамками і діагоналлю 5,45 дюйма (1440 х 720 пікселів)

16 ГБ оперативної пам’яті

Камери – подвійна основна на 13 і 2 Мп і одиночна фронталка на 8 Мп

Ємність батареї 3200 мАг

Samsung Galaxy A01 Core

Колись бренд Honor належав Huawei, але зараз повністю звільнився від нього.

Навіть самий бюджетний гаджет від цього бренду – хороший гаджет.

переваги:

5,3-дюймовий дисплей

Акумулятор 3000 мАг

Крута операційка Android Go

широкоформатний режим HD +

Камери в 8 і 5 Мп для основного і фронтального модуля

Itel Vision 1 PRO

переваги:

6,52-дюймовий дисплей

Безрамковий S-IPS-дисплей

Ємність батареї 4000 мАг

Апаратна основа у вигляді 4-ядерного чіпа Unisoc SC9832E

5-мегапіксельна селфі-камера і 8 Мп основна

ZTE Blade L8

переваги:

Матриця дисплея в 1080 х 540 пікселів

Дисплей в 4,95 дюйма

Яскраві кольори екрану

Крута операційка Android Go

Два слота для сімок

Можливо ви не чули про цей бренд, але це не робить його нічим гірше конкурентів! Розповімо і про цей гаджет.У цього гаджета відмінна збірка і дизайн «без зайвого». ZTE все частіше радує якісними смартфонами останнім часом.