Названо кращі бюджетні смартфони, які можна купити до 2000 гривень
У 2021 році ринок гаджетів рясніє різними смартфонами. Представлені абсолютно різні мобільники – кожен може вибирати за своїми вподобаннями і гаманцем. Дешевий смартфон – не означає поганий. Це ми доведемо в сьогоднішній статті, представивши вам список недорогих смартфонів з відмінним функціоналом. Але варто розуміти, що хоч ці гаджети непогані, вони все ж поступаються топовим флагманом від Apple, Samsung і Honor …
Можливо іноді варто дійсно доплатити до того топового смартфона і придбати його раз і надовго. Смартфон за 3000, і в тому числі і за 5 або 7 тисяч ніколи не зможе бути на одному рівні з топовими гаджетами, чиї ціни стартують від 15 тис. гривень.
HONOR 7A
переваги:
- HD + дисплей з тонкими бічними рамками і діагоналлю 5,45 дюйма (1440 х 720 пікселів)
- 16 ГБ оперативної пам’яті
- Камери – подвійна основна на 13 і 2 Мп і одиночна фронталка на 8 Мп
- Ємність батареї 3200 мАг
Samsung Galaxy A01 Core
Навіть самий бюджетний гаджет від цього бренду – хороший гаджет.
переваги:
- 5,3-дюймовий дисплей
- Акумулятор 3000 мАг
- Крута операційка Android Go
- широкоформатний режим HD +
- Камери в 8 і 5 Мп для основного і фронтального модуля
Itel Vision 1 PRO
переваги:
- 6,52-дюймовий дисплей
- Безрамковий S-IPS-дисплей
- Ємність батареї 4000 мАг
- Апаратна основа у вигляді 4-ядерного чіпа Unisoc SC9832E
- 5-мегапіксельна селфі-камера і 8 Мп основна
ZTE Blade L8
переваги:
- Матриця дисплея в 1080 х 540 пікселів
- Дисплей в 4,95 дюйма
- Яскраві кольори екрану
- Крута операційка Android Go
- Два слота для сімок
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter