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Названо кращі бюджетні смартфони, які можна купити до 2000 гривень

08.07.2021
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Honor 7A

У 2021 році ринок гаджетів рясніє різними смартфонами. Представлені абсолютно різні мобільники – кожен може вибирати за своїми вподобаннями і гаманцем. Дешевий смартфон – не означає поганий. Це ми доведемо в сьогоднішній статті, представивши вам список недорогих смартфонів з відмінним функціоналом. Але варто розуміти, що хоч ці гаджети непогані, вони все ж поступаються топовим флагманом від Apple, Samsung і Honor …


Можливо іноді варто дійсно доплатити до того топового смартфона і придбати його раз і надовго. Смартфон за 3000, і в тому числі і за 5 або 7 тисяч ніколи не зможе бути на одному рівні з топовими гаджетами, чиї ціни стартують від 15 тис. гривень.

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HONOR 7A

Колись бренд Honor належав Huawei, але зараз повністю звільнився від нього.

переваги:

  • HD + дисплей з тонкими бічними рамками і діагоналлю 5,45 дюйма (1440 х 720 пікселів)
  • 16 ГБ оперативної пам’яті
  • Камери – подвійна основна на 13 і 2 Мп і одиночна фронталка на 8 Мп
  • Ємність батареї 3200 мАг

Samsung Galaxy A01 Core

Навіть самий бюджетний гаджет від цього бренду – хороший гаджет.

переваги:

  • 5,3-дюймовий дисплей
  • Акумулятор 3000 мАг
  • Крута операційка Android Go
  • широкоформатний режим HD +
  • Камери в 8 і 5 Мп для основного і фронтального модуля

Itel Vision 1 PRO

Можливо ви не чули про цей бренд, але це не робить його нічим гірше конкурентів! Розповімо і про цей гаджет.

переваги:

  • 6,52-дюймовий дисплей
  • Безрамковий S-IPS-дисплей
  • Ємність батареї 4000 мАг
  • Апаратна основа у вигляді 4-ядерного чіпа Unisoc SC9832E
  • 5-мегапіксельна селфі-камера і 8 Мп основна

ZTE Blade L8

У цього гаджета відмінна збірка і дизайн «без зайвого». ZTE все частіше радує якісними смартфонами останнім часом.

переваги:

  • Матриця дисплея в 1080 х 540 пікселів
  • Дисплей в 4,95 дюйма
  • Яскраві кольори екрану
  • Крута операційка Android Go
  • Два слота для сімок

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08.07.2021
1 хвилина на прочитання

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