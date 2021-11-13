В Украине подорожает интернет

Интернет подорожает, об этом уже сообщила ИнАУ. Интернет ассоциация также рассказала о том, что можно было избежать роста стоимости тарифов, если бы не Окружной административный суд Киева (далее ОАСК).





Дело в том, что в конце октября 2021 года ОАСК заблокировал решение по международной торговле. Споры велись уже очень давно и какое-то время удавалось отсрочить решение суда. Но в октябре было вынесено решение и обжаловать его невозможно. Это в свою очередь приведет к подорожанию цен на услуги интернет провайдеров в среднем на 10%.

Межведомственная комиссия своим решением дала «зеленый свет» нерыночной пошлине на кабели в 20%. Представитель Интернет ассоциации Украины Александр Савчук рассказал, что на протяжении долгого времени организация была против этого решения.

Из-за повышения стоимости на кабельную продукцию начнется массовый срыв госпрограмм по интернетизации страны, процесс может замедлиться и проходить хуже. Также это приведёт к монополизации рынка и к тому, что минимизирует количество производителей в Украине.

Расчеты и тарифы

Телекоммуникационные сети на 90% — это кабели и 10% — иные материалы. Сейчас это основной фактор, который провоцирует подорожание. Повышение рыночной стоимости на прокладку отразиться на тарифах для потребителей (увеличение на 7% — 12 %) во всей стране.

В каждой области провайдеры устанавливают свои цены, но широкополосный доступ подорожает. Одновременно вырастут цены и на телевиденье. Украинцы будут платить в среднем на 20% больше, чем сейчас из-за авторских прав на контент.

Провайдеры говорят, что также будут вынуждены пересмотреть тарифы. Дело в том, что размер минимальной зарплаты возрастет, что повлечет за собой очередное повышение. Мелкие компании подымут прайс в среднем на 30 гривен, аппетиты крупных провайдеров увеличатся в среднем на 30%.