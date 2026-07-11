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Власник lifecell купує частку у Vodafone: чи зміниться щось для українських абонентів

Інвестиційна структура французького мільярдера Ксав’є Нієля купує 16,21% акцій Vodafone Group. Водночас ця угода не означає зміну власника Vodafone Україна.

Автор:
Ihor Tolubyak
lifevodafone

Французький мільярдер Ксав’є Нієль, із яким пов’язують українського мобільного оператора lifecell, стане найбільшим акціонером Vodafone Group. Його інвестиційна структура Vega домовилася про купівлю всього пакета акцій Vodafone, який належав телеком-групі e& з ОАЕ.

Vodafone Group офіційно підтвердила, що e& погодилася продати всю свою частку компанії Vega — інвестиційній структурі, яка повністю належить родині Нієля. Також Vodafone повідомила, що угоду про стратегічні відносини з e& від 2023 року припинено, а представник e& Хатем Довідар вийшов із ради директорів Vodafone.

Що відомо про угоду

За офіційним повідомленням e&, йдеться про продаж 3 944 743 685 звичайних акцій Vodafone. Це приблизно 16,21% акціонерного капіталу та 17,13% голосів у Vodafone Group. Загальна сума угоди становить близько 5,95 млрд доларів з урахуванням фінального дивіденду Vodafone за 2026 фінансовий рік.

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ПоказникДеталі
ПокупецьVega, структура родини Ксав’є Нієля
Продавецьe& Group з ОАЕ
КомпаніяVodafone Group Plc
Частка16,21% акціонерного капіталу
Голоси17,13% voting rights
Кількість акцій3,94 млрд
Сумаприблизно $5,95 млрд
Статусугода потребує регуляторних погоджень

Vega заявляє, що після завершення угоди стане найбільшим акціонером Vodafone Group. Компанія також підкреслює, що йдеться про довгострокову міноритарну інвестицію, а не про спробу повного поглинання Vodafone.

До чого тут lifecell

Для українського ринку ця новина цікава насамперед через зв’язок Ксав’є Нієля з lifecell. На офіційному сайті lifecell зазначено, що оператор входить до NJJ Holding, мажоритарного власника lifecell, заснованого Ксав’є Нієлем.

Ксав’є Нієль

Втім, важливий нюанс: ця угода не означає, що Нієль купує Vodafone Україна. Йдеться саме про Vodafone Group Plc — міжнародну телеком-компанію зі штаб-квартирою у Великій Британії. Український оператор Vodafone Україна з грудня 2019 року входить до складу NEQSOL Holding.

Тобто ситуація виглядає так:

  • Нієль через NJJ Holding пов’язаний із lifecell в Україні;
  • його структура Vega купує велику частку у Vodafone Group;
  • Vodafone Україна не змінює власника через цю угоду;
  • прямого об’єднання lifecell і Vodafone Україна ця новина не означає.

Попри це, угода є важливою для всього європейського телеком-ринку. Нієль має великий досвід у телекомі: його інвестиції охоплюють компанії у Європі та Латинській Америці, серед яких iliad, Salt, Monaco Telecom, Eir, Tele2 і Millicom. У Vega заявляють, що інвестор бачить у Vodafone потенціал для зростання та створення додаткової вартості.

Для українських абонентів короткий висновок простий: lifecell і Vodafone Україна не об’єднуються, а тарифи чи обслуговування Vodafone Україна через цю угоду автоматично не змінюються. Але сам факт, що інвестор, пов’язаний із lifecell, стане найбільшим акціонером Vodafone Group, робить угоду однією з найцікавіших телеком-новин року.

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