Власник lifecell купує частку у Vodafone: чи зміниться щось для українських абонентів

Французький мільярдер Ксав’є Нієль, із яким пов’язують українського мобільного оператора lifecell, стане найбільшим акціонером Vodafone Group. Його інвестиційна структура Vega домовилася про купівлю всього пакета акцій Vodafone, який належав телеком-групі e& з ОАЕ.

Vodafone Group офіційно підтвердила, що e& погодилася продати всю свою частку компанії Vega — інвестиційній структурі, яка повністю належить родині Нієля. Також Vodafone повідомила, що угоду про стратегічні відносини з e& від 2023 року припинено, а представник e& Хатем Довідар вийшов із ради директорів Vodafone.

Що відомо про угоду

За офіційним повідомленням e&, йдеться про продаж 3 944 743 685 звичайних акцій Vodafone. Це приблизно 16,21% акціонерного капіталу та 17,13% голосів у Vodafone Group. Загальна сума угоди становить близько 5,95 млрд доларів з урахуванням фінального дивіденду Vodafone за 2026 фінансовий рік.

Показник Деталі Покупець Vega, структура родини Ксав’є Нієля Продавець e& Group з ОАЕ Компанія Vodafone Group Plc Частка 16,21% акціонерного капіталу Голоси 17,13% voting rights Кількість акцій 3,94 млрд Сума приблизно $5,95 млрд Статус угода потребує регуляторних погоджень

Vega заявляє, що після завершення угоди стане найбільшим акціонером Vodafone Group. Компанія також підкреслює, що йдеться про довгострокову міноритарну інвестицію, а не про спробу повного поглинання Vodafone.

До чого тут lifecell

Для українського ринку ця новина цікава насамперед через зв’язок Ксав’є Нієля з lifecell. На офіційному сайті lifecell зазначено, що оператор входить до NJJ Holding, мажоритарного власника lifecell, заснованого Ксав’є Нієлем.

Втім, важливий нюанс: ця угода не означає, що Нієль купує Vodafone Україна. Йдеться саме про Vodafone Group Plc — міжнародну телеком-компанію зі штаб-квартирою у Великій Британії. Український оператор Vodafone Україна з грудня 2019 року входить до складу NEQSOL Holding.

Тобто ситуація виглядає так:

Нієль через NJJ Holding пов’язаний із lifecell в Україні;

його структура Vega купує велику частку у Vodafone Group;

Vodafone Україна не змінює власника через цю угоду;

прямого об’єднання lifecell і Vodafone Україна ця новина не означає.

Попри це, угода є важливою для всього європейського телеком-ринку. Нієль має великий досвід у телекомі: його інвестиції охоплюють компанії у Європі та Латинській Америці, серед яких iliad, Salt, Monaco Telecom, Eir, Tele2 і Millicom. У Vega заявляють, що інвестор бачить у Vodafone потенціал для зростання та створення додаткової вартості.

Для українських абонентів короткий висновок простий: lifecell і Vodafone Україна не об’єднуються, а тарифи чи обслуговування Vodafone Україна через цю угоду автоматично не змінюються. Але сам факт, що інвестор, пов’язаний із lifecell, стане найбільшим акціонером Vodafone Group, робить угоду однією з найцікавіших телеком-новин року.