Чи можливо без розбирання корпуса розширити оперативну пам’ять смартфона та як це зробити?

Сучасним телефонам часто не вистачає оперативної пам’яті – згодом вони можуть частіше зависати, а бюджетні моделі починають повільно працювати вже через рік після купівлі. Виправити цю проблему можна – для цього виробники передбачили особливу функцію під назвою «Розширення ОЗП».





Що таке розширення ОЗП у смартфоні?

Оперативна пам’ять у телефоні – важливий параметр, який відповідає за продуктивність та швидкість роботи. З великим обсягом ОЗП смартфон може одночасно запускати та обробляти «важкі» програми, вимогливі мобільні ігри, швидко перемикатися між ними, моментально відгукуватися на натискання по екрану. Чим менше оперативної пам’яті, тим довше доведеться чекати, поки смартфон запустить ту чи іншу програму. Простіше кажучи, пристрій почне гальмувати, працювати повільно і часто зависати.

Як відомо, обсяг оперативної пам’яті дуже впливає на кінцеву вартість смартфонів. Тому чим ОЗП більше, тим в більшу суму обійдеться модель. Тому виробники запропонували рішення, що дозволяє не тільки підвищити продуктивність смартфона, але і заощадити. Воно полягає у розширенні ОЗП за рахунок внутрішньої пам’яті пристрою.

Якщо функцію розширення увімкнено, телефон резервує фіксований об’єм своєї внутрішньої пам’яті та переводить його в розряд оперативної. Така пам’ять називається «динамічною оперативною пам’яттю» чи «віртуальною пам’яттю». Її відмінність полягає в більш низькій швидкості читання та запису даних, тому динамічна пам’ять не може бути використана для обробки «важких» програм або мобільних ігор. Її роль полягає у наданні підтримки основному ОЗП – вона бере на себе невеликі програми, поки вбудована оперативна пам’ять майже повністю зайнята обробкою вимогливих програм.

Розширення оперативної пам’яті на смартфоні дозволяє швидше працювати в режимі мультизадачності. Якщо ОЗП не вистачає, пристрій починає вивантажувати із пам’яті програми, тобто, закривати їх. Якщо ж активувати розширення, смартфон краще поратиметься з одночасною обробкою кількох програм, що особливо важливо для роботи, коли на телефоні відкрито кілька вкладок браузера, документи, пошта і, наприклад, програма Word.

Кількість гігабайт, які можна розширити та додати до основної ОЗП, залежить від обсягу внутрішнього сховища. Наприклад, якщо на смартфоні 64 ГБ пам’яті, то можна додати 1 ГБ оперативної. Якщо внутрішній пам’яті 128 ГБ, максимально додається 2 ГБ ОЗП. Для 256 ГБ доступне розширення 3 ГБ. Але є й виняток – моделі, які розширюють ОЗП на 5 і навіть на 7 ГБ.

Розширення ОЗП у налаштуваннях смартфона

Ви можете увімкнути або вимкнути функцію розширення пам’яті в установках телефону. Зараз вона доступна на багатьох пристроях, серед яких бренди:

Xiaomi/Redmi,

POCO,

Honor,

OnePlus та деякі інші.

Щоб збільшити оперативну пам’ять на смартфоні, необхідно знайти функцію «Розширення ОЗП» або «Memory extension» у налаштуваннях. Найчастіше вона винесена окремо або перебуває у розділі «Додатково». У ній потрібно перевести повзунок на активне становище. На деяких моделях є вибір, скільки гігабайт потрібно додати. Для цього потрібно перетягнути повзунок на обране значення, наприклад, 1 ГБ, 2 ГБ або інше.

Важливо пам’ятати, що розширення оперативної пам’яті працюватиме, тільки якщо у внутрішній пам’яті достатньо вільного місця. Після активації розширення телефон буде потрібно перезавантажити, щоб налаштування набули чинності. Найчастіше додаткова оперативна пам’ять потрібна при одночасному запуску кількох важких програм або грі у вимогливі мобільні ігри.