Українців заманюють на фальшиві інвестиційні платформи: як шахраї виманюють гроші під виглядом навчання

Шахраї пропонують безкоштовне навчання інвестуванню та обіцяють заробіток на криптовалюті, але замість прибутку люди можуть втратити всі заощадження.

Зловмисники дедалі частіше маскуються під досвідчених трейдерів та фінансових консультантів. Вони пропонують допомогу з інвестиціями, демонструють нібито успішні угоди та переконують вкладати гроші у спеціальні платформи. Насправді за привабливими обіцянками може приховуватися шахрайська схема, мета якої — заволодіти коштами довірливих громадян.

Як працює шахрайська схема

Зазвичай усе починається з реклами інвестиційних курсів або пропозиції безкоштовної консультації. Людину просять залишити номер телефону, після чого з нею зв’язується так званий менеджер.

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Під час розмови він намагається завоювати довіру, розпитує про доходи та заощадження, а згодом пропонує зареєструватися на інвестиційній платформі.

Наступним етапом стає спілкування з «професійним трейдером». Він переконує переказати перші гроші, обіцяючи допомогти отримати прибуток від торгівлі криптовалютою або іншими фінансовими активами.

На спеціально створеному сайті потерпілий бачить графіки, успішні операції та постійне зростання балансу. Однак ці цифри можуть бути повністю вигаданими й не мати жодного стосунку до реальних інвестицій.

Іноді шахраї навіть дозволяють вивести невелику суму. Це робиться для того, щоб остаточно переконати людину в надійності платформи та спонукати її до більших вкладень.

Повіривши в можливість швидкого заробітку, потерпілі переказують нові суми, позичають гроші у знайомих або навіть оформлюють кредити.

Проблеми починаються тоді, коли людина вирішує забрати свої заощадження. Їй повідомляють про блокування рахунку та вимагають сплатити додаткові комісії, податки або страхові внески.

Навіть після таких платежів повернути гроші зазвичай не вдається.

Окрему небезпеку становлять прохання встановити програми віддаленого доступу. За їх допомогою зловмисники можуть отримати доступ до пристрою, персональної інформації та банківських даних потерпілого.

Як не втратити гроші на фальшивих інвестиціях

Насамперед варто пам’ятати, що жоден справжній фінансовий консультант не може гарантувати стабільний високий прибуток без ризику втрат.

Перед переказом коштів необхідно перевірити інформацію про компанію, її реєстрацію та право надавати відповідні фінансові послуги.

Не варто довіряти незнайомцям, які наполегливо переконують терміново інвестувати гроші. Особливо небезпечними є пропозиції оформити кредит заради нібито гарантованого заробітку.

Також не можна встановлювати сторонні програми на прохання невідомих осіб або надавати їм віддалений доступ до телефону чи комп’ютера.

Якщо інвестиційна платформа вимагає додаткову оплату для розблокування рахунку або виведення коштів, це може свідчити про шахрайство. Переказувати нові суми в такій ситуації не потрібно.

Якщо гроші вже потрапили до зловмисників, слід зберегти листування, телефонні номери, платіжні квитанції та інформацію про сайт. Після цього необхідно якнайшвидше звернутися до банку та повідомити про випадок Кіберполіцію.

Додаткову інформацію про поширені шахрайські схеми та способи захисту можна знайти на державній платформі StopFraud.

Фахівці наголошують: красиві графіки, великі цифри на екрані та обіцянки швидкого збагачення ще не означають, що гроші справді інвестуються. Саме тому будь-які фінансові пропозиції потрібно ретельно перевіряти, перш ніж ризикувати власними заощадженнями.