Експерти розповіли, як безпечно користуватися смартфоном, щоб обійтися без антивірусу

З появою інтернету у всіх користувачів комп’ютерів з’явилося як мінімум на одну проблему більше – як захистити свій пристрій від шкідливого ПЗ, що надходить ззовні. У той час це було справжнім головним болем. Але з часом все змінилося. Програмне забезпечення вже не має стільки дірок в системі, і стало набагато безпечнішим.





Якщо 10-15 років виходити в інтернет з комп’ютера без антивірусу було реальним екстримом, то тепер це цілком реальна практика, звичайно, якщо дотримуватися деяких запобіжних заходів.

Однак, трохи інакше йдуть справи зі смартфонами. За статистикою, зараз в світі є активними понад 3 млрд. мобільних пристроїв. Це не могло не привернути увагу спільноти “хакерів”.

Відкритий код Андроїд дозволяє створити такі додатки, які можуть завдати шкоди даним на смартфоні та відкрити доступ хакерам до ваших фінансів.

Тут постає цілком логічне запитання – може знову пора згадати про антивіруси?

Поставити засіб захисту на пристрій і справа з кінцем. На це питання не можна дати однозначну відповідь, тому що не все так просто.

Для початку потрібно відзначити, що антивірус не дає 100% захисту навіть на комп’ютерних платформах, що вже давно розробляються. Адже розробники шкідливого ПЗ завжди на крок попереду.

Але чи потрібен антивірус на Андроїд? Здавалося б, відповідь очевидна. Безпека даних понад усе.

Однак, є і побічні ефекти. На комп’ютерах, це як відомо, зниження продуктивності. З цим, ми насилу змирилися. Але ось на смартфонах з цим справи йдуть гірше. Пристрій працює не тільки повільніше, але і сильно падає його автономність. Ось з цим миритися вже складно. Тому питання про встановлення антивірусу на смартфон вже має сенс.

Наша особиста думка, що без нього можна спокійно обійтися, якщо слідувати деяким принципам.

1. Свіже ПЗ

Не найдоступніший варіант, бо просто взяти і встановити новий Андроїд не вийде. Але в будь-якому випадку, рекомендуємо встановлювати свіжі доступні оновлення, оскільки там містяться патчі безпеки.

Якщо у вас Андроїд дуже вже старий, нижче 6-ї версії, то прийшла пора оновити свій пристрій.

Якщо збираєтеся його оновлювати, то є сенс почекати виходу Андроїд 12, дізнатися на яких пристроях він буде доступний, і придбати пристрій з останньою версією Андроїд.

2. Встановлювати програми з перевірених джерел

Під такими джерелами маємо на увазі магазини додатків, де вони проходять будь-яку перевірку. Наприклад: Google Play Market; Amazon Store; Galaxy Store; SlideMe і т.д.

Однак і це не панацея. Наприклад, в тому ж Play Market почастішали випадки зараження додатків вірусами. Можливо є сенс використовувати менш популярні магазини додатків.

Завантаження APK файлів зі сторонніх сайтів завжди відбувається на ваш страх і ризик. Однак є більш-менш відомі джерела, де APK файли завантажувати відносно безпечно, наприклад, 4PDA.

3. Заборонити встановлення додатків з неперевірених джерел

У сучасних версіях Андроїд з цим все в порядку. Установку доведеться підтверджувати для кожної програми окремо.

А ось на старих версіях краще прибрати цей чекбокс. Це допоможе захистити вас від встановлення шкідливого ПЗ, яке може відбуватися без вашого відома.

4. Не переходити за підозрілими посиланнями

Звичайно, ми не ясновидці, і не можемо знати, яке посилання шкідливе, а яке ні.

Але все ж. Якщо у вас немає гострої необхідності переходити по певному посиланню, то краще від цього утриматися.

Це часто актуально для продавців на OLX. Приходить СМС зі схожим текстом: Вас цікавить обмін на це “тут посилання”? При переході за цим посиланням якраз і буде встановлюватися шкідливе ПЗ.

5. Якщо Ви встановлюєте програми контролюйте права, що йому видаються

Ця функція прийшла з 6 андроїдом і це було справжнє досягнення в сфері безпеки і конфіденційності.

Якщо раніше ми могли лише дивитися на те, які доступи вимагає додаток, посумувати, і вирішити, встановлювати чи ні. То тепер ми в будь-якому випадку можемо встановити додаток, і не давати йому доступ до того, чого не хочемо.

Тому при установці будь-якої програми завжди дивіться його доступи, і дивіться, чи потрібен він їй. Наприклад, доступ до камери для музичного плеєра, навіщо?

Висновок

Звичайно і ці поради на 100% не вбережуть від потужних вірусів. По хорошому, можливо і встановити антивірус. Однак і він не дає гарантії захисту. І зваживши все, від нього більше шкоди ніж користі.

Тому порада така: антивірус більше не потрібен, ніж потрібен, а при встановлення додатків і серфінгу інтернету пам’ятати про всі правила безпеки, і все буде добре.