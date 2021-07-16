Які програми потрібно видалити зі смартфона

Кількість додатків в сучасному смартфоні може легко перевалити за сотню. Багато з них відносяться до категорії “навіщось поставив і забув”. Однак в них може ховатися небезпека.





Відомо, що навіть в офіційному каталозі можна наштовхнутися на додаток-ліхтарик або просту гру, які виглядають нешкідливо, але при установці для чогось просять доступ до SMS-повідомлень. Саме від них потрібно позбавитися, якщо ви не хочете, щоб у вас не “забрали”, наприклад, обліковий запис WhatsApp.

Ліхтарик з функцією читання SMS – лише один із прикладів. Зловмисники можуть створювати калькулятори з доступом до місця розташування (вони вміють і рахувати, але основна їх функція – відстежувати, де знаходиться смартфон) або набори шпалер, які отримують доступ до дзвінків (такі додатки можуть дзвонити на платні номери, плюндруючи власника), і так далі .

Щоб дізнатися, які програми можуть отримувати доступ до “чутливих” областей смартфона, досить відкрити список дозволів. Зазвичай інструмент управління дозволами знаходиться в настройках і називається “Диспетчер дозволів”.

У ньому можна побачити всі функції, до яких можна дозволити або заборонити звертатися з додатками: “Телефон”, “Список викликів”, “Пам’ять”, “Мікрофон”, “Місцезнаходження”, “Контакти”, “Камера” та “Календар“. Відкривши кожен з цих підрозділів, можна дізнатися, яким додаткам дозволено туди доступ.

Після цього необхідно відкрити кожен з цих пунктів і детально вивчити список додатків з доступом до камери, мікрофона, розташування і так далі. У тому випадку якщо програма явно не призначена для запису звуків або управління за допомогою голосу, її краще видалити або хоча б відключити доступ до мікрофона. Якщо гра вимагає доступ до камери, і це не Pokemon Go (або щось ще з елементами доповненої реальності), то позбудьтеся від неї – ну або хоча б забороніть їй підглядати в камеру.

Ваше завдання – вибрати час і відправити в сміттєву корзину всі програми, вимоги яких не відповідають заявленій функціональності. Калькулятор з доступом до мікрофона, ліхтарик з доступом до камери, музичний плеєр, який читає SMS, список покупок, який хоче кудись подзвонити – все повинно бути нещадно видалено.

Експерти також рекомендують відключати доступ до мікрофона, контактам, камері і розташуванню популярним додаткам – наприклад, Facebook.