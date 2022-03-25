Влада США підтвердила абсолютну готовність вдарити по китайських виробниках чіпів

Днями міністр торгівлі США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила , що китайські компанії «абсолютно точно» зазнають удару з боку США у разі постачання напівпровідників до Росії. Загалом йдеться про постачання чіпів, випущених з використанням американських технологій — програмного забезпечення та обладнання, але знайти на ринку щось інше практично неможливо. Тим самим США вимагають від Китаю приєднатися до технологічної блокади Росії.





Слід сказати, що представник влади США вже заявляла на початку березня про безкомпромісну готовність ударити по китайських компаніях, якщо вони домовляться про постачання чіпів до Російської Федерації. Конкретна загроза пролунала у бік найбільшого у Китаї контрактного виробника напівпровідників компанії SMIC. Джина Раймондо знову назвала ім’я цієї компанії та повідомила, що жодних двозначних заяв вона не робить. «Я не відступаю від своїх слів. Я дуже послідовна і зрозуміла», – сказала Раймондо.

За словами міністра, до цього моменту китайські виробники не порушували санкційні правила США щодо Росії. Проте американський регулятор «година за годиною, хвилина за хвилиною» відстежує можливі порушення масштабних заходів експортного контролю щодо Росії. Міністерство не має наміру ділитися даними про стеження, але свого часу може надати всі докази, коли з’являться.

Чи дотримуватиметься Китай заходів експортного контролю США щодо Росії? Можна припустити, що формально так. Щодо практичної сторони співпраці, то повна блокада малоймовірна, оскільки США перебувають у стані розігрітої технологічної війни з Китаєм ще з часів президента Дональда Трампа, а палку не можна перегинати нескінченно.

Проте США використовують не тільки батіг, але і пряник. Зокрема Америка вирішила вивести з під санкцій компанію ZTE.

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