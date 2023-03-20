Samsung Galaxy F14 засвітився на Youtube ще до прем’єри
За кілька днів до офіційного запуску Samsung Galaxy F14 5G був повністю розкритий у відеоогляді на YouTube від TechBar. Огляд пропонує повне розпакування, короткий огляд специфікацій, тест продуктивності та огляд камери.
Орієнтований на індійський ринок, Galaxy F14 5G може похвалитися акумулятором ємністю 6000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт, 5-нм чіпсетом Exynos 1330 в парі з 4 ГБ оперативної пам’яті та 6,6-дюймовим PLS-дисплеєм з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 90 Гц. Телефон оснащений 50-мегапіксельною основною камерою, 2-мегапіксельною макрокамерою та 13-мегапіксельною селфі-камерою.
Samsung пообіцяла забезпечити два роки оновлень операційної системи та чотири роки оновлень системи безпеки для Galaxy F14 5G. Телефон буде офіційно представлений в Індії 24 березня опівдні, а його очікувана ціна складе близько 15 000 рупій (169 євро в перерахунку).
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