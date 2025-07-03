PlayStation 5 Pro отримає підтримку технології FSR 4

У Sony підтвердили плани щодо інтеграції технології FSR 4 в майбутню PlayStation 5 Pro вже в наступному році. Представники компанії вважають, що це перехід від фірмової системи масштабування PSSR до більш досконалої технології. Провідний системний архітектор PlayStation Марк Черні зізнався, що не очікував на таке значне поліпшення за такий короткий термін.

Спочатку передбачалося, що PSSR залишиться основним рішенням протягом усього життєвого циклу PlayStation 5 Pro. Однак вже в наступному році консоль отримає алгоритм FSR 4. Важливо відзначити, що нова технологія буде реалізована в своїй повноцінній версії без будь-яких компромісів.

Як підкреслив Джек Хьюн з AMD, це той самий апскейлер, який реалізований у відеокартах RX 9000. Його адаптація для PS5 Pro стала можливою завдяки схожій апаратній основі. Базова версія PlayStation 5 не отримає ні FSR 4, ні PSSR через обмеження своєї архітектури. Це робить технологію ексклюзивною для Pro-версії консолі.