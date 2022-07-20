Hardnews
Названо продукти Apple покупці яких пожаліли про їх придбання
Деякі «яблучні» товари мають шалену популярність, але люди їх ненавидять.
Журналісти з видавництва Slash Gear вирішили провести опитування та дізналися, які девайси від Apple розчарували найбільше та викликають сильне невдоволення.
Дивно, але список не скромний. До нього потрапили цілих п’ять гаджетів:
- ТБ-приставка Apple TV 4K – 13,47% опитаних пошкодували про покупку;
- Apple Watch — 14,52% опитаних назвали годинник марним гаджетом, незважаючи на його популярність;
- Навушники AirPods – 19,35% опитаних пошкодували про купівлю та незадоволені якістю звуку AirPods першого та другого поколінь;
- Мітки AirTag — 20,32% опитаних сказали, що ніколи не купили б цей товар.
- Розумна колонка HomePod mini – лідер ненависті. Цілих 20,48% опитаних сказали, що ніколи не придивилися б до девайсу, незважаючи на низьку ціну і хороший звук.
Ось і з’ясувалося, що Apple не такий і народний улюбленець, як говорять про компанію. У дослідженні провели участь понад 600 респондентів із США. У Slash Gear заявили, що хоч вибірка досить невелика, отримані дані з ймовірністю відображають реальну картину ринку в усьому світі.
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