Названо продукти Apple покупці яких пожаліли про їх придбання

Журналісти з видавництва Slash Gear вирішили провести опитування та дізналися, які девайси від Apple розчарували найбільше та викликають сильне невдоволення.





Дивно, але список не скромний. До нього потрапили цілих п’ять гаджетів:

ТБ-приставка Apple TV 4K – 13,47% опитаних пошкодували про покупку; Apple Watch — 14,52% опитаних назвали годинник марним гаджетом, незважаючи на його популярність; Навушники AirPods – 19,35% опитаних пошкодували про купівлю та незадоволені якістю звуку AirPods першого та другого поколінь; Мітки AirTag — 20,32% опитаних сказали, що ніколи не купили б цей товар. Розумна колонка HomePod mini – лідер ненависті. Цілих 20,48% опитаних сказали, що ніколи не придивилися б до девайсу, незважаючи на низьку ціну і хороший звук.

Ось і з’ясувалося, що Apple не такий і народний улюбленець, як говорять про компанію. У дослідженні провели участь понад 600 респондентів із США. У Slash Gear заявили, що хоч вибірка досить невелика, отримані дані з ймовірністю відображають реальну картину ринку в усьому світі.