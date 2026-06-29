Старые кабели, новые скорости: скорость оптоволокна разогнали до рекордных 450 Тбит/с

Международная группа инженеров установила новый рекорд по передаче данных через оптоволоконную сеть. По данным Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии, исследователям удалось достичь скорости 450 Тбит/с не в лабораторных условиях на специальном кабеле, а через уже проложенное коммерческое оптоволокно в Лондоне.

Эксперимент был проведен на линии между University College London и дата-центром Telehouse North. Сигнал прошел маршрут туда и обратно, общая длина которого составила 39 км. Это важно, ведь в реальных городских сетях возникают потери из-за соединений, ремонтов, разветвлений и других особенностей инфраструктуры.

Как удалось повысить скорость

Обычные коммерческие оптоволоконные системы в основном используют C- и L-диапазоны инфракрасного излучения. В новом эксперименте исследователи задействовали сразу пять диапазонов: O, E, S, C и L. Это позволило значительно расширить доступную полосу пропускания.

Фактически речь идет не о замене самого кабеля, а об более эффективном использовании уже имеющегося оптоволокна. Система передавала данные по 1273 отдельным волновым каналам, а общая занятая полоса составляла 42,4 ТГц. Для сравнения: типичные коммерческие системы используют примерно до 10 ТГц.

Чтобы это стало возможным, команда применила новые оптические усилители и передающее оборудование, способное работать с более широким диапазоном частот. Благодаря этому удалось не просто повысить скорость, но и показать, что потенциал уже проложенных волоконно-оптических сетей далеко не исчерпан.

Когда это может появиться в реальных сетях

Для домашних пользователей это не означает, что в ближайшее время скорость интернета увеличится в миллионы раз. Такая технология важна, прежде всего, для магистральных сетей, дата-центров, облачных сервисов, систем искусственного интеллекта и будущих мобильных сетей, которые придут на смену 5G.

Именно эти направления обусловливают растущий спрос на передачу огромных объемов данных. Если удастся коммерциализировать эту технологию, операторы смогут увеличивать пропускную способность сетей без массовой замены уже проложенных кабелей. Это может оказаться дешевле и быстрее, чем строительство совершенно новой инфраструктуры.

По оценкам исследователей, практическое применение подобных решений для соединения дата-центров и другой интернет-инфраструктуры может стать возможным в течение трёх–пяти лет.

Новый рекорд демонстрирует главное: современное оптоволокно обладает гораздо большим запасом прочности, чем тот, который используют нынешние сети. Вопрос лишь в том, насколько быстро оборудование для работы с более широкими диапазонами станет доступным для коммерческого внедрения.