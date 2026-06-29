Старі кабелі, нові швидкості: оптоволокно розігнали до рекордних 450 Тбіт/с

Міжнародна група інженерів встановила новий рекорд передавання даних через оптоволоконну мережу. За даними Національного інституту інформаційних і комунікаційних технологій Японії, дослідникам вдалося досягти швидкості 450 Тбіт/с не в лабораторних умовах на спеціальному кабелі, а через уже прокладене комерційне оптоволокно в Лондоні.

Експеримент провели на лінії між University College London та дата-центром Telehouse North. Сигнал пройшов маршрут туди й назад, загальна довжина якого становила 39 км. Це важливо, адже реальні міські мережі мають втрати через з’єднання, ремонти, розгалуження та інші особливості інфраструктури.

Як вдалося збільшити швидкість

Звичайні комерційні оптоволоконні системи переважно використовують C- та L-діапазони інфрачервоного світла. У новому експерименті дослідники задіяли одразу п’ять діапазонів: O, E, S, C і L. Це дозволило значно розширити доступну смугу пропускання.

Фактично йдеться не про заміну самого кабелю, а про ефективніше використання вже наявного оптоволокна. Система передавала дані через 1273 окремі хвильові канали, а загальна зайнята смуга становила 42,4 ТГц. Для порівняння, типові комерційні системи використовують приблизно до 10 ТГц.

Щоб це стало можливим, команда застосувала нові оптичні підсилювачі та передавальне обладнання, здатне працювати з ширшим набором частот. Завдяки цьому вдалося не просто підвищити швидкість, а й показати, що потенціал уже прокладених волоконно-оптичних мереж далеко не вичерпаний.

Коли це може дійти до реальних мереж

Для домашніх користувачів це не означає, що інтернет найближчим часом стане у мільйони разів швидшим. Така технологія насамперед важлива для магістральних мереж, дата-центрів, хмарних сервісів, систем штучного інтелекту та майбутніх мобільних мереж після 5G.

Саме ці напрямки створюють дедалі більший попит на передавання величезних обсягів даних. Якщо технологію вдасться комерціалізувати, оператори зможуть збільшувати пропускну здатність мереж без масової заміни вже прокладених кабелів. Це може бути дешевше й швидше, ніж будівництво повністю нової інфраструктури.

За оцінками дослідників, практичне використання подібних рішень для з’єднання дата-центрів та іншої інтернет-інфраструктури може стати можливим протягом трьох-п’яти років.

Новий рекорд показує головне: сучасне оптоволокно має значно більший запас, ніж використовують нинішні мережі. Питання лише в тому, наскільки швидко обладнання для роботи з ширшими діапазонами стане доступним для комерційного впровадження.