Представлено Realme C65: заощадити так, щоб усе одно купили

Компанія Realme представила свій новий бюджетний смартфон C65. Насамперед він виділяється іншим дизайном, який був запозичений чи то у серії Samsung Galaxy S22, чи то у останніх поколінь TCL. У будь-якому разі, новинка стала виглядати свіжо і цікаво, хоча на цьому всі її переваги, загалом-то, і закінчилися.

Екран смартфона має діагональ 6.67″, роздільну здатність 1604×720 пікселів і злегка підвищену частоту розгортки 90 Гц. На апаратній начинці виробник вирішив заощадити, встановивши в якості процесора старенький Mediatek Helio G85. Техпроцес 12 нм, близько 270 тисяч балів AnTuTu і повільна пам’ять формату eMMC – ось що чекає на потенційного покупця. Пам’яті, як зазвичай, насипали багато: 6-8 ГБ ОЗП і 128-256 ГБ ПЗП.

Основна камера на 50 МП доповнена двома заглушками, одна з яких навіть цього не приховує. Батарея на 5000 мАг отримала підтримку 45-ватної зарядки, що приємно. З іншого виробник відзначає імітацію “динамічного острова”, кнопку живлення, яка налаштовується на запуск різних додатків, а також функцію розпізнавання жестів через фронтальну камеру, яка дасть змогу телефону постійно за вами стежити: вам відповідати на дзвінок або гортати короткі ролики в умовному “Тік-Току”. І адже за це смартфон якраз і будуть купувати навіть незважаючи на те, що марність цієї функції Samsung довела ще десять років тому.

Realme C65

Поки що Realme C65 можна купити тільки у В’єтнамі, де він залежно від кількості пам’яті оцінюється приблизно в 155, 180 і 200 доларів США. В Україні смартфон можна очікувати в продажу протягом найближчих 2-3 місяців, причому за адекватнішою ціною: за всіх переваг моделі за 10 тисяч Helio G85 ніхто брати не буде.