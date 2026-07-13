Згода або видалення: Samsung Health вимагає дозволу на використання медичних даних для ШІ

Деякі користувачі застосунку Samsung Health вже отримали повідомлення з проханням надати згоду на використання зібраних їхніми пристроями даних про здоров’я для навчання штучного інтелекту. Втім, слово «прохання» тут не зовсім доречне — фактично йдеться про ультиматум.

Формальний вибір без реального вибору

Користувач справді може відмовитися від такої згоди, але в такому разі йому так само можна одразу видалити застосунок Samsung Health зі смартфона, а розумний годинник акуратно покласти назад у коробку. Відмова від використання приватних даних для тренування ШІ автоматично блокує синхронізацію інформації з обліковим записом Samsung, а згодом призводить до її повного видалення.

Йдеться про широкий спектр даних про здоров’я, фізичну форму та самопочуття — все, що фіксують носимі пристрої, а також інформацію, яку користувач вводить вручну, включно з відомостями про ліки чи результатами медичних обстежень.

Що буде з даними після згоди

За поясненням Samsung, після надання згоди дані використовуватимуться для тренування та моделювання штучного інтелекту, включно з аналізом за участю людей, з метою вдосконалення застосунку Samsung Health — зокрема функцій аналізу стану здоров’я та можливостей на основі ШІ.

Ідея використання медичних даних для тренування алгоритмів виглядає доволі суперечливою. Можна припустити, що Samsung знеособлює ці дані й унеможливлює прив’язку до конкретних осіб, проте це не змінює того факту, що йдеться про приватну й чутливу інформацію.

Реакція та перспективи

Очікується, що коли подібні повідомлення почнуть з’являтися на смартфонах користувачів у Європі, цим механізмом обов’язково зацікавляться органи, відповідальні за захист приватності та обробку персональних даних. Прив’язка доступу до базової функції — синхронізації даних — до згоди на використання особистої інформації для навчання ШІ виглядає щонайменше некоректно, навіть попри загальновідому потребу штучного інтелекту у великих обсягах даних для вдосконалення.