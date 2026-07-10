В Instagram варто вимкнути нову функцію: ваші фото можуть використати для ШІ

Meta запустила нові інструменти на базі штучного інтелекту, які працюють із фото, Stories та публічними Instagram-профілями. Власникам відкритих акаунтів варто перевірити налаштування приватності.

Meta представила Muse Image — нову модель для генерації та редагування зображень. Вона вже доступна в Meta AI та дозволяє створювати картинки за текстовим описом, редагувати фото, поєднувати кілька зображень і використовувати готові підказки. Компанія називає Muse Image першою моделлю для генерації зображень від Meta Superintelligence Labs.

Окремо Meta зазначає, що Muse Image працює не лише в окремому застосунку Meta AI. Модель також використовується в нових творчих інструментах Instagram і WhatsApp, а згодом має з’явитися у Facebook, Messenger та рекламних інструментах Meta.

Що саме змінилося

Нові можливості Meta AI стосуються не лише генерації зображень «з нуля». Користувачі можуть працювати з уже готовими фото, змінювати їх, комбінувати кілька зображень і створювати нові візуальні матеріали для публікацій, Stories або чатів.

Серед головних можливостей:

створення зображень за текстовим описом;

редагування вже готових фото;

поєднання кількох зображень в одну сцену;

понад 30 нових AI-ефектів для Instagram Stories;

створення зображень у чатах через Meta AI;

використання Instagram-контексту для персоналізованих зображень.

Найважливіший момент стосується відкритих Instagram-профілів. Meta прямо пише, що в Meta AI можна згадувати Instagram-акаунти через @, щоб додавати конкретні профілі до AI-зображень. У такому разі система може використовувати публічні фото з профілю для створення нового візуального матеріалу.

Як обмежити використання своїх фото

Instagram має окреме налаштування повторного використання медіа. Воно контролює, хто може повторно використовувати ваш контент, зокрема для створення матеріалів за допомогою AI-функцій Meta.

Щоб перевірити це налаштування, потрібно:

відкрити Instagram;

перейти у свій профіль;

натиснути меню у правому верхньому куті;

знайти розділ «Поширення та повторне використання» ;

; вимкнути дозволи, які дають іншим користувачам повторно використовувати ваші пости, Reels або інший контент.

Instagram також пояснює, що в цьому розділі можна вимкнути можливість поширення ваших постів і Reels в історіях інших користувачів.

Найнадійніший варіант для тих, хто не хоче, щоб їхні фото використовували сторонні люди, — зробити акаунт приватним. Але навіть власникам публічних профілів варто переглянути налаштування повторного використання контенту. Особливо це стосується блогерів, фотографів, дизайнерів, продавців і всіх, хто публікує власні фото, роботи або комерційні матеріали.

Meta окремо зазначає, що користувачі мають контроль над тим, як їхній контент може бути позначений для AI-створення, і можуть вимкнути цю можливість у налаштуваннях.