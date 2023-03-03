Xiaomi назвала графік оновлення смартфонів POCO до Android 13
Наприкінці минулого місяця Xiaomi поділилася графіком оновлення своїх смартфонів до нової MIUI 14, однак у ньому не згадувалися моделі суббренду POCO. Для них китайці приготували окрему чергу, і сьогодні через Twitter розповіли, коли та які моделі можуть отримати нову прошивку.
Йдеться про MIUI 14 на базі Android 13, тому всі згадані девайси автоматично отримають нову версію ОС. Загалом до списку увійшли 10 моделей.
Графік оновлень смартфонів POCO до Android 13 та MIUI 14
Перший квартал 2023 року
- POCO X5 Pro 5G
Другий квартал 2023 року
- POCO F4 5G
- POCO F3 GT
- POCO X3 Pro
- POCO M5
- POCO M4 5G
- POCO C55
Третій квартал 2023 року
- POCO M4 Pro
- POCO X4 Pro 5G
- POCO M4 Pro 5G
Слід уточнити, що це дорожня карта для індійського каталогу POCO, тому терміни, порівняно з європейським ринком, можуть відрізнятися. Крім того, в Індії не продаються такі моделі, як POCO F4 GT, F3, X5, X4 GT, які також повинні претендувати на нову ОС.
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