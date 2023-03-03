Xiaomi назвала графік оновлення смартфонів POCO до Android 13

Наприкінці минулого місяця Xiaomi поділилася графіком оновлення своїх смартфонів до нової MIUI 14, однак у ньому не згадувалися моделі суббренду POCO. Для них китайці приготували окрему чергу, і сьогодні через Twitter розповіли, коли та які моделі можуть отримати нову прошивку.

Йдеться про MIUI 14 на базі Android 13, тому всі згадані девайси автоматично отримають нову версію ОС. Загалом до списку увійшли 10 моделей.

Графік оновлень смартфонів POCO до Android 13 та MIUI 14

Перший квартал 2023 року

POCO X5 Pro 5G

Другий квартал 2023 року

POCO F4 5G

POCO F3 GT

POCO X3 Pro

POCO M5

POCO M4 5G

POCO C55

Третій квартал 2023 року

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

Слід уточнити, що це дорожня карта для індійського каталогу POCO, тому терміни, порівняно з європейським ринком, можуть відрізнятися. Крім того, в Індії не продаються такі моделі, як POCO F4 GT, F3, X5, X4 GT, які також повинні претендувати на нову ОС.