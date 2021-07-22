Відразу дві гри для Android-смартфонів стали безкоштовними

В онлайн-магазині Google час від часу запускають безкоштовні роздачі ігр та пропозицій. Цього тижня користувачі Android-смартфонів можуть купити зі 100% знижками відразу дві гри – The Chronos Principle і Special Elite force Commando Strike.





Special Elite force Commando Strike – Ops Mission представляє із себе шутер від першої особи з елементами екшену. У звичайний час гру продають за 229 гривень, тоді як зараз її можна схопити зі 100% знижкою. Встановити гру можна перейшовши за цим посиланням.

The Chronos Principle, в свою чергу, представляє з себе головоломку з 77 рівнями, що супроводжується приємною графікою. Початкова ціна тайтла – 43 гривні. Завантажити гру безкоштовно можна перейшовши за цим посиланням.