Softnews

Відразу дві гри для Android-смартфонів стали безкоштовними

The Chronos Principle і Special Elite force Commando Strike

22.07.2021
Менше хвилини
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В онлайн-магазині Google час від часу запускають безкоштовні роздачі ігр та пропозицій. Цього тижня користувачі Android-смартфонів можуть купити зі 100% знижками відразу дві гри – The Chronos Principle і Special Elite force Commando Strike.


Special Elite force Commando Strike – Ops Mission представляє із себе шутер від першої особи з елементами екшену. У звичайний час гру продають за 229 гривень, тоді як зараз її можна схопити зі 100% знижкою. Встановити гру можна перейшовши за цим посиланням.

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Special Elite force Commando Strike - Ops Mission
Special Elite force Commando Strike - Ops Mission
Завантажити QR-Code
Special Elite force Commando Strike - Ops Mission
Developer: Bright Games 2021
Price: Free
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot
  • Special Elite force Commando Strike - Ops Mission Screenshot

The Chronos Principle, в свою чергу, представляє з себе головоломку з 77 рівнями, що супроводжується приємною графікою. Початкова ціна тайтла – 43 гривні. Завантажити гру безкоштовно можна перейшовши за цим посиланням.

The Chronos Principle
The Chronos Principle
Завантажити QR-Code
The Chronos Principle
Developer: Logisk
Price: Free
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot
  • The Chronos Principle Screenshot

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22.07.2021
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