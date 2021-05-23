Українці створили ряд підроблених сайтів, які принесли мільйонні доходи

Декілька днів тому кіберпоції вдалося успішно завершити затримання трьох аферистів, які власноруч створювали фальшиві сайти і за допомогою своїх дій викрали в користувачів понад один мільйон гривень з банківських карток. Саме гірше в цій ситуації, що кожному з цієї трійки було лише по 19 років, що вдалося вияснити в момент проведення слідства.





Щодо діяльності хлопців відомо, що ними було створено близько десяти фальшивих сайтів, які були точними копіями сторінок іноземних виробників дорогих товарів. В першу чергу постраждали від дій зловмисників жителі Європейських країн та мешканці Північної Америки.

Як працює схема

Коли покупець замовляв той чи інший товар, він переходив до оплати, де вказував банківську картку, її код безпеки, термін дії та інформацію щодо носія картки. Коли було виконано дані дії, злочинцям одразу надходила потрібна інформація, і далі вони вже виконували власні покупки за чужий рахунок, в той час, коли іноземні користувачі ні про що навіть і не здогадувалися.

На даний момент поліція займається пошуком всіх постраждалих людей. Як нам відомо на цей час, то сума збитків складає близько 1 мільйона гривень. Але можливо ця цифра в рази більше, адже на даний момент ще не встановлено точну кількість постраждалих осіб.

Коли представники правоохоронних органів затримали зловмисників, по місцю проживання підозрюваних було проведено обшук, а також знайдено смартфони, банківські картки і комп’ютерну техніку.

Згідно 2 частини 200 статті Кримінального кодексу України, всім трьом було висунуто обвинувачення за незаконні дії з особистими даними та банківськими картками і банківськими рахунками інших людей.