На смартфонах Xiaomi хочуть заборонити встановлення APK-файлів

Тривожні новини для власників смартфонів Xiaomi. Компанія виступила з ідеєю заборонити встановлення програм на Android через APK-файли. Вона навіть представила власну збірку Android, де ця функція відсутня, і доклала до неї коментар:





У нашому проекті нової версії Android заборонено отримати дані з APK. APK можуть включати деякі приватні (сторонні) ресурси, тому ми не повинні дозволяти користувачам встановлювати їх.

Тобто виробник планує залишити офіційний магазин Google Play єдиним способом встановлення додатків на свої смартфони.

Нововведення вже встигли прокоментувати розробники та представники Google. Вони вважають, що аргумент Xiaomi не надто переконливий, оскільки ОС Android перевіряє APK-файли перед встановленням, а значить особливої ​​небезпеки такий спосіб інсталяції у собі не несе.

З цього можна зробити висновок, що Google не підтримує ініціативу китайців, і власникам смартфонів інших брендів поки не варто турбуватися про заборону встановлення програм через APK. Однак, є побоювання, що Xiaomi захоче впровадити це нововведення у прошивці MIUI. Втім, час покаже.