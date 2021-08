Оприлюднено фото пожежі жахливих масштабів в Греції

Затяжна зміна клімату на планеті призводить до нових катаклізмів. У Греції стоїть аномальна спека, таких високих температур на півострові не бачили останні три десятка років. Пекуче без зупинки сонце стало причиною лісових пожеж, які взяли воістину катастрофічні масштаби і не вщухають донині.

Масштабна лісова пожежа почалася на острові Евбея, де згоріло понад 56 000 гектарів землі, і незабаром перекинулася на столичну Аттику, Лаконію і півострів Пелопоннес. До такого повороту подій влада в Греції явно не була готова.

Як повідомляє Guardian, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав те, що відбувається «стихійним лихом безпрецедентних масштабів». На його уряд обрушилися з критикою за те, що влада вчасно не забезпечили достатню кількість ресурсів для ліквідації проблеми.

Через лісові пожежі тисячі людей втратили свої домівки, роботу і бізнес. Величезні клуби диму буквально знищують околишню екологію.

За даними лабораторії хімічних наук NOAA, в атмосферу викидається безпрецедентна кількість вуглекислого газу, чорного і коричневого вуглецю, а також складових частин озону, що серйозно погіршує якість повітря.

Але важкі часи – вдалий час, щоб згуртуватися і протягнути руку допомоги ближньому. Крім фотографій з демонстрацією вогненних жахів, яким, здається, немає кінця, з’явилися і позитивні знімки. На них прості люди допомагають один одному і разом намагаються врятувати те, що їх оточує.

Так виглядає багряно-червоний захід, гідний хорошого фільму про апокаліпсис

Під час катастрофи знайшлося чимало людей, які проявили героїзм і людяність

Україна, Румунія, Сербія та інші країни направили своїх пожежних на допомогу в гасінні вогню. Завдяки їх участі, вдалося врятувати сотні людей і тварин. Власники готелів безкоштовно надавали кімнати, щоб евакуйовані не залишилися без даху над головою. Ця та багато інших ситуації доводять, що все можна подолати, варто лише об’єднатися і допомагати один одному.

Пожежні та волонтери намагаються звести загибель тварин до мінімуму

На відео люди, які піклуються про домашніх тварин, що загубилися або постраждалих під час лісової пожежі

SAVED FROM THE FLAMES: Cats, dogs and other animals are rescued from raging wildfires in Greece as volunteers battle to reunite them with owners displaced in the blaze. https://t.co/WcA05fBQb3 pic.twitter.com/D2SkAHpCZE

— ABC News (@ABC) August 10, 2021