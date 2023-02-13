Hardnews
Українцям назвали ризики підключення до відкритих точок Wi-Fi
У розмові з виданням GSMinfo фахівці з інформаційної безпеки розповіли про небезпеку відкритих точок Wi-Fi.
За даними експертів, дані через відкриті мережі легше перехопити та розшифрувати. Наприклад, справа стосується логінів та паролів для доступу до банк-клієнтів.
Також підключення до вільного Wi-Fi позначається, по суті, що користувачі віддають дані про свій трафік незнайомцям адміністраторам таких мереж.
Експерти вказали, що саме система реєстрації користувачів у мережі, яка не всім подобається, є явною ознакою того, що публічна точка Wi-Fi легальна.
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