5 кращих смартфонів бренду Nokia за всі роки існування компанії

Nokia – це компанія, яка працює в індустрії мобільних телефонів вже понад 30 років. Вона випустила одні з найбільш знакових мобільних телефонів, від незламного Nokia 3310 до високотехнологічного Nokia Lumia. У цій статті ми розглянемо п’ять найкращих смартфонів Nokia за всі роки існування компанії.

Комунікатор Nokia 9000 (1996)

Nokia 9000 Communicator був першим смартфоном, випущеним компанією Nokia. Він був випущений у 1996 році і став першим мобільним телефоном з доступом до Інтернету, повноцінною клавіатурою та кольоровим екраном. Nokia 9000 також був першим смартфоном з операційною системою Symbian. Пристрій вважався революційним і став популярним серед бізнес-професіоналів.

Nokia N95 (2007)

Випущений у 2007 році, Nokia N95 вважався одним з найбільш інноваційних смартфонів свого часу. Пристрій був оснащений 5-мегапіксельною камерою, вбудованим GPS і 3G-зв’язком. Nokia N95 також мав подвійний слайдер, який дозволяв користувачам отримати доступ до цифрової клавіатури та елементів керування мультимедіа. Це був перший смартфон із вбудованим акселерометром, який дозволяв користувачам перемикатися між книжковою та альбомною орієнтацією, повертаючи телефон.

Nokia Lumia 920 (2012)

Nokia Lumia 920 був випущений у 2012 році і став одним з перших смартфонів під управлінням операційної системи Windows Phone. Пристрій був оснащений 4,5-дюймовим дисплеєм, 8-мегапіксельною камерою та можливістю бездротової зарядки. Nokia Lumia 920 також мав унікальний дизайн, з вигнутим скляним дисплеєм і корпусом з полікарбонату.

Nokia 6 (2017)

Nokia 6 був випущений у 2017 році і став першим смартфоном, виробленим HMD Global після придбання бренду Nokia. Пристрій був оснащений 5,5-дюймовим дисплеєм, 16-мегапіксельною камерою та 4 ГБ оперативної пам’яті. Nokia 6 також мав преміальний дизайн, металевий корпус і датчик відбитків пальців.

Nokia 9 PureView (2019)

Випущений у 2019 році, Nokia 9 PureView вважався одним з найбільш інноваційних смартфонів свого часу. Пристрій був оснащений пента-камерною системою, яка складалася з п’яти 12-мегапіксельних камер. Nokia 9 PureView також мав 5,99-дюймовий дисплей, можливість бездротової зарядки та датчик відбитків пальців під екраном. Це також був перший смартфон, оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 845.

Висновок

Nokia випустила одні з найбільш інноваційних смартфонів за останні роки. Від Nokia 9000 Communicator до Nokia 9 PureView, кожен пристрій мав свої унікальні функції та дизайн. Хоча Nokia, можливо, вже не домінує в індустрії мобільних телефонів, як це було колись, спадщина компанії продовжує жити в її культових смартфонах.