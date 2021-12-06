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Найкращі безкоштовні програми які круто прокачають ваш смартфон

06.12.2021
1 хвилина на прочитання

Сучасні смартфони – довговічні. При акуратній експлуатації навіть бюджетник працюватиме через кілька років після покупки. Проте за цей час апарат встигає набриднути – той ж інтерфейс, звичні функції. Відсутність нового серйозно засмучує. На щастя, ми знаємо, що робити у такій ситуації. Розповідаємо про найкращий безкоштовний софт, який прокачає ваш смартфон.


Nova Launcher

Відкриває топ один із найкращих лаунчерів на ринку. Після встановлення Nova телефон не працюватиме повільніше за рахунок грамотної оптимізації продуктивності, а також зовні перетвориться, оскільки програма дозволяє власнику замінити іконки. Вибір великий – є як мінімалістичні, так і барвисті варіанти.

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Nova Launcher
Nova Launcher
Завантажити QR-Code
Nova Launcher
Developer: TeslaCoil Software
Price: Free
  • Nova Launcher Screenshot
  • Nova Launcher Screenshot
  • Nova Launcher Screenshot
  • Nova Launcher Screenshot
  • Nova Launcher Screenshot
  • Nova Launcher Screenshot
  • Nova Launcher Screenshot
  • Nova Launcher Screenshot
  • Nova Launcher Screenshot
  • Nova Launcher Screenshot

Total Commander

Безкоштовний файловий менеджер для телефонів Android є практично повною копією своєї десктопної версії. Завдяки йому вам легко знайти потрібний файл, перемістити його, скопіювати або видалити. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, а скромні вимоги до заліза дають змогу запускати Total Commander навіть на старих пристроях.

Total Commander
Total Commander
Завантажити QR-Code
Total Commander
Developer: C. Ghisler
Price: Free
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot
  • Total Commander Screenshot

Google Camera

Ось кілька років Google Camera є основним інструментом у руках професіоналів мобільної зйомки. Розповсюджується програма безкоштовно і являє собою просунуту версію стандартної програми камери. Оновлення виходять кілька разів на рік, у кожному є класні фічі, запозичені зі смартфонів Pixel. Якщо ви стомилися дивитися на неякісні знімки з камери – качайте Google Camera.

Google Камера
Google Камера
Завантажити QR-Code
Google Камера
Developer: Google LLC
Price: Free
  • Google Камера Screenshot
  • Google Камера Screenshot
  • Google Камера Screenshot
  • Google Камера Screenshot
  • Google Камера Screenshot
  • Google Камера Screenshot
  • Google Камера Screenshot
  • Google Камера Screenshot
  • Google Камера Screenshot
  • Google Камера Screenshot
  • Google Камера Screenshot

На завершення скажемо, що жодна програма не може збільшити час автономної роботи телефону або прискорити його роботу. Всі “прискорювачі”, “оптимізатори енергоспоживання” та програми для видалення сміття завдають більше шкоди, ніж користі. Завантажувати їх не варто в жодному разі.

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06.12.2021
1 хвилина на прочитання

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