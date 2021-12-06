Найкращі безкоштовні програми які круто прокачають ваш смартфон

Сучасні смартфони – довговічні. При акуратній експлуатації навіть бюджетник працюватиме через кілька років після покупки. Проте за цей час апарат встигає набриднути – той ж інтерфейс, звичні функції. Відсутність нового серйозно засмучує. На щастя, ми знаємо, що робити у такій ситуації. Розповідаємо про найкращий безкоштовний софт, який прокачає ваш смартфон.





Nova Launcher

Відкриває топ один із найкращих лаунчерів на ринку. Після встановлення Nova телефон не працюватиме повільніше за рахунок грамотної оптимізації продуктивності, а також зовні перетвориться, оскільки програма дозволяє власнику замінити іконки. Вибір великий – є як мінімалістичні, так і барвисті варіанти.

Total Commander

Безкоштовний файловий менеджер для телефонів Android є практично повною копією своєї десктопної версії. Завдяки йому вам легко знайти потрібний файл, перемістити його, скопіювати або видалити. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, а скромні вимоги до заліза дають змогу запускати Total Commander навіть на старих пристроях.

Google Camera

Ось кілька років Google Camera є основним інструментом у руках професіоналів мобільної зйомки. Розповсюджується програма безкоштовно і являє собою просунуту версію стандартної програми камери. Оновлення виходять кілька разів на рік, у кожному є класні фічі, запозичені зі смартфонів Pixel. Якщо ви стомилися дивитися на неякісні знімки з камери – качайте Google Camera.

На завершення скажемо, що жодна програма не може збільшити час автономної роботи телефону або прискорити його роботу. Всі “прискорювачі”, “оптимізатори енергоспоживання” та програми для видалення сміття завдають більше шкоди, ніж користі. Завантажувати їх не варто в жодному разі.