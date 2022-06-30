Що робити, якщо смартфон повідомляє про дефіцит внутрішньої пам’яті

Відсутність достатньої кількості вільного місця на телефоні не тільки позбавляє власника можливості встановлювати нові програми та завантажувати файли, але й загалом гальмує роботу пристрою. Але іноді зрозуміти, як саме очистити пам’ять, буває складно. Ознайомтесь з короткими порадами, що робити, якщо телефон пише про нестачу пам’яті.





Очистити папки месенджерів (WhatsApp, Telegram)

Месенджер завантажує отримані та переглянуті файли у внутрішню пам’ять телефону, якщо цю функцію не вимкнути вручну. Тому папки, де зберігаються завантажені фотографії, відео та аудіо, можуть досягати декількох ГБ. Щоб їх очистити, необхідно:

Відкрити вбудований менеджер файлів на телефоні.

Знайти папку месенджера. Вона має ту саму назву, що і сама програма (наприклад, WhatsApp, Telegram і т.д.)

Переглянути їх вміст та видалити непотрібні файли.

Видалити кеш програм

Всі програми накопичують кеш (тимчасові файли), який хоч і дозволяє швидше завантажувати дані в програмі, але сильно забиває пам’ять. Очистити його можна через налаштування смартфона (розділ «Програми») – кеш кожної програми видаляється окремо. Особливу увагу слід звернути на кеш соціальних мереж, музичних та відеосервісів, тому що вони використовуються найчастіше, тобто і обсяг їх тимчасових файлів більший.

Видалити важкі програми

Вимогливі мобільні ігри та програми, які часто оновлюються, можуть важити до кількох гігабайт кожна. Дізнатися про те, скільки місця вони займають і чи має сенс їх видалення, можна в налаштуваннях – у розділі «Додатки».

Почистити галерею

Невдалі фотографії та тривалі відео хоч і важать менше, ніж вищезазначені пункти, але можуть забивати пам’ять, якщо їх занадто багато або телефон оснащений невеликим внутрішнім сховищем. На деяких моделях у галереї є і «кошики», де видалені файли зберігаються ще місяць – їх також рекомендується очищати.

Перенести файли на SD-карту або у хмарне сховище

Якщо позбавлятися файлів не хочеться, їх можна перенести на зовнішній накопичувач або скористатися однією з програм для хмарного зберігання – Google Drive чи інші.

Використати програми аналізатори пам’яті

Якщо телефон пише, що пам’яті недостатньо, але видаляти нічого, можна скористатися спеціальними програмами, які аналізують внутрішній простір. Вони структурують усі папки та файли на смартфоні за вагою та відображають результат у вигляді зрозумілих діаграм та таблиць. Серед популярних аналізаторів можна виділити «Disk Usage & Storage Analyzer», «Storage Analyzer» та «Amaze File Manager».