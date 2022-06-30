Короткий огляд цікавих новинок: Samsung Galaxy F13 і Realme Narzo 50i Prime

Ми дожили до того часу, коли говоримо про нові смартфони і людей дивують такі речі, як великий акумулятор або зарядний пристрій, що йде в комплекті. Саме цим може похвалитися новий Samsung Galaxy F13.





Наскільки ви можете зменшити ціну на новий, придатний для використання смартфон? Realme Narzo 50i Prime має намір встановити щодо цього рекорд року. І щодо економії на оперативці, напевно, теж.

Samsung Galaxy F13 – товстун із зарядкою в комплекті

Samsung має нову іграшку для своїх відданих шанувальників в Індії. Він багато важить і його складно тримати в одній руці, але не можна заперечувати – смартфон довго працюватиме від батареї.

Galaxy F13 схожий на Galaxy M13 з тією різницею, що він значно товщий. Однак десь у корпусі має бути місце для батареї ємністю 6000 мАг.

З недавнього часу телефони Samsung середнього класу не мають зарядного пристрою в комплекті зі смартфоном, а тільки зарядні кабелі, тож радісним сюрпризом є те, що покупець знайде зарядний пристрій у коробці з Galaxy F13. У нього всього 15 Вт потужності, про швидке поповнення енергії можна лише мріяти. І, на щастя, тут є USB-C.

Смартфон для повсякденних завдань

Samsung Galaxy F13 має РК-екран IPS діагоналлю 6,6 дюйма, що працює у роздільній здатності Full HD+. Це прогрес у порівнянні з попередником. Крім того, дисплей захищений склом Gorilla Glass 5. Досить бюджетний родовід видає спосіб розміщення фронтальної камери – у вирізі у дисплеї. Вічко камери працює з 8-мегапіксельною матрицею.

Якщо говорити про камери, то ззаду три об’єктиви з 50-мегапіксельною, 5-мегапіксельною матрицями (тут надширококутний об’єктив) та 2-мегапіксельною. На прямокутному острові також є один світлодіод, що працює як спалах.

Бюджетний смартфон використовує потужність процесора Samsung Exynos 850, який постачається із 4 ГБ оперативної пам’яті. Він буде доступний у версіях з 64 ГБ та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Додаткове місце з’явиться після встановлення картки microSD у слот. Максимальна ємність такого носія складає 1 ТБ.

Смартфон DualSIM, він працює на Android 12 і, що цікаво в цьому ціновому діапазоні, забезпечує захист біометричних даних за допомогою Samsung Knox Security. Крім того, ми маємо стандартний комплект для підключення, що включає модем 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 і навіть роз’єм для навушників.

Смартфон за 100 доларів

Зазвичай за ціною в 100 доларів покупці отримували електросміття, а іноді й телефони, що працюють на обмеженій версії системи. Android Go були дешевими та підтримували базові програми Google, але мали проблеми зі спільними завданнями та додатками, відмінними від Lite версій.

Ось де в гру вступає Realme Narzo 50i Prime. Це ще одна спроба створити дешевий повноцінний смартфон. Він коштує лише 99,99 доларів, що, безперечно, є плюсом. Однак є елементи його специфікації, які можуть сподобатися набагато менше.

3 ГБ оперативної пам’яті у смартфоні

Специфікації Narzo 50i Prime включають 6,5-дюймовий екран HD+ LCD, процесор Unisoc T612 (1,8 ГГц) та акумулятор ємністю 5000 мАг. Судячи з усього, відмова від чіпа Qualcomm або MediaTek добре позначилась на ціні – таке рішення виробника цілком зрозуміле.

По камерах смартфон нагадує Realme C30. Ззаду один об’єктив із 8-мегапіксельною матрицею, а спереду – 5-мегапіксельна селфі-камера. Це не дивує, але це все-таки бюджетний смартфон.

Ця батарея заряджається потужністю 10 Вт через microUSB, що потребуватиме багато часу. Також є порт для навушників.

Найгірша частина – оперативна пам’ять. Базова версія всього 3 ГБ. Для цього ми маємо 32 ГБ вбудованої пам’яті. На щастя, її можна розширити карткою microSD.

Смартфон із 3 ГБ ОЗП, навіть якщо він працює на спеціально адаптованому Android 11 з оверлеєм Realme Go Edition, матиме деякі проблеми з підтриманням плавності роботи. Насправді він переважно підходить для здійснення телефонних дзвінків і написання смс-повідомлень, тому навряд чи 3 ГБ ОЗП зможуть впоратися з великою кількістю завдань і нести сучасні комунікатори.

Також є версія з 4 ГБ ОЗП та 64 ГБ вбудованої пам’яті, але за неї доведеться заплатити на 10 доларів більше.