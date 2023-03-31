Головний трофей росіян: що американці втратили у Чорному морі

Історія з безпілотником над Чорним морем наробила великого галасу. Кадри з його «падінням» облетіли всі ЗМІ і перетворилися на мем.

Як би там не було, історія справді знакова, адже збитий не аби хто (точніше не аби що), а MQ-9 Reaper (Ріпер чи Жнець) — король усіх БПЛА, найтехнічніший і найстрашніший. Саме з його допомогою США в останні роки творять роль світового жандарма і таке інше.

Сьогодні ми розповімо про це БПЛА, чим він такий цінний і яке значення такого трофею для РФ.

Що за пташка

На початку всього був MQ-1 Predator (Предатор або Хижак) – легенда БПЛА, перший безпілотник, який сформував стандарти такої зброї в усьому світі. Спочатку розвідувальна машина з розвитком електроніки ставала все більш багатоцільовою і нарешті отримала ударну функцію. Предатор міг носити до 2-х легких високоточних ракет «повітря-повітря» або «повітря-земля».

Як тільки американці усвідомили, наскільки ефективною вийшла їхня нова машина, вони взялися за активний її розвиток. Насамперед, покращували ударні функції. Щоб ви зараз не потонули в списку нововведень і кількості характеристик, коротко відзначимо, що США збільшили флагманському безпілотнику розмах крил з 15 до 20 метрів, а головне — потужність двигуна зросла з 115 к.с. до 910 л.с.! Такі параметри дозволили наростити бойове навантаження кратно, або навіть на порядок (це в 10 разів, якщо що, а не як ви зазвичай кажете для червоного слівця).

З 150-200 кг корисне навантаження Предатора зросла до 1700 кг! Дрон отримав бомбовий відсік на 680 кг, пілони на 270 кг та крильові консолі на 91 кг. Це від 4 до 8 (залежно від модифікації) ракет AGM-114 Hellfire, 240 кг бомби Mark 82 з лазерним або супутниковим наведенням, та й легкі зенітні ракети з головкою самонаведення.

Така солянка дозволяє розцінювати машину як легкий бомбардувальник. При цьому не забувайте, що на відміну від класичних літаків Ріпер створений з композитних матеріалів, тому у нього слабкий тепловий слід і малопомітний для РЛС. Це дозволяє проникати через ППО і практично господарювати в небі противника – 14 годин автономного польоту з повним навантаженням і до 1900 км. дальність польоту при крейсерській швидкості 314 км/год.



Бойове застосування

Жнець, ставши на крило, перетворився на смертоносну зброю США в мирний час. Його роль — полювати на терористів або якихось інших людей, які якось дуже насолили американцям. На його рахунку десятки різних шишок з ІДІЛ.

Найвідоміша історія — операція з ліквідації впливового іранського генерала Касема Сулеймані, який займався закордонними операціями КВІР (Корпус вартових ісламської революції), а крім нього і ще ряд високопоставлених військових.

Це сталося 3 січня 2020 року дорогою з аеропорту Багдада — США вдарили з неба прямо по колоні автомобілів. Це, з одного боку, надзвичайно озлобило іранську верхівку, а з іншого — спровокувало неймовірний страх. Тому що виявилося, що американці ось так просто можуть відправити безпілотник і вбити практично будь-кого і майже будь-де.

Втрати

При цьому, звичайно, невразливими та непомітними ці безпілотники ніколи не були. За весь час від дій противників США втратили щонайменше 5 пташок.

Три штуки збили хусіти під час війни в Ємені за допомогою іранської версії старої радянської ЗРК Куб. Ще одну збили вагнерівці у Сирії на ЗРПК Панцир. Ще одну за дивних обставин втратили в Сирії через вогонь від сирійської опозиції або турецької ППО.

При цьому Reaper ще й високоаварійна машина – рахунок фатальних інцидентів вже розміняв першу десятку. І це… норма — БПЛА залишаються вельми аварійними в принципі: втрата керування через неполадки, несправність роботи навігаційних компонентів, відмови двигуна. Але армійське керівництво США MQ-9 дуже любить, тому постійно нарощує замовлення на них та розширює штати операторів.

Інше застосування

Крім військових цілей MQ-9 Reaper став незамінним у патрульній службі:

розвідка акваторій для виявлення контрабандистів

розвідка піратських рейдів у небезпечних акваторіях

лов нелегальних мігрантів на американо-мексиканському кордоні

Подібні функції БПЛА несе і у союзників США по НАТО, а також у деяких цілком нейтральних щодо США країн — машиною активно торгують. Експортна ціна доходить до 30 млн. доларів, а самим американцям вона обходиться близько 17 млн. доларів, і це помітно дешевше більшості літаків, здатних виконувати такі ж завдання.

Окрім ВПС їх закуповують прикордонно-митна служба, берегова охорона, ФБР та інші відомства. Є свої Ріпери і у NASA — у космічному агентстві вони займаються пошуком об’єктів, що приземлилися, і проводять досліди у верхніх шарах атмосфери (зі спеціальними двигунами). А ще у співпраці з Лісовим департаментом досліджують лісові пожежі та інші еколого-розвідувальні місії.

Інцидент у Чорному морі

Вранці 14 березня 2023 року два російські винищувачі Су-27 здійснили кілька маневрів для того, щоб пошкодити машину без застосування озброєнь. У результаті скидання палива вдалося пошкодити гвинт Ріпера, після чого БПЛА у режимі планування приводнився і затонув.

Звичайно, Третя світова через це не розпочалася, але сторони обмінялися уїдливими коментарями. США назвали акцію хуліганством та екологічною шкодою (скидання кількох сотень літрів авіаційного палива). Але це, будьмо відверті, дрібниці — Чорне море зараз зазнає і без цього безліч іншої екологічної шкоди.

Навіщо він потрібний Росії?

Дуже просто — це найкращий із усіх серійних БПЛА у світі. Крім озброєнь, у ньому чудове обладнання – прилади розвідки та спостереження, прийом-передача даних, системи захисту від перехоплення даних. Адже ми вже знаємо, чим закінчилася історія з Предатором, що потрапив до іранців — його скопіювали. Так, криво та косо, але скопіювали.